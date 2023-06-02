Как быстро убрать вмятины от мебели на ковре? Загляните в морозильник

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 02.06.2023 13:43 , Обновлено: 12.09.2023

Вмятины на ковре, или ямки, возникают, когда тяжелые предметы мебели сдавливают волокна и оставляют след. Иногда они незаметны, но иногда сильно портят общий вид комнаты. К счастью, есть очень простое решение, как избавится от вмятин на ковре.

Многие пользователи соцсетей, попробовав этот лайфхак, подтвердили его эффективность. Для того, чтобы действительно избавиться от вмятин на ковре, вам не поданобиться покупать никакие специальные средства.

Все, что вам нужно, это… лед.

«Вы можете подумать, что я сумасшедшая, но [помогут] кубики льда. Оставьте [их] таять на вмятине», — написала одна из пользовательниц на Facebook.

Другая добавила, что после этого нужно «взъерошить» ковер расческой или ручной щеткой с резиновой щетиной.

То есть, вам понадобится всего лишь вода и морозильная камера. И тогда вы без проблем избавитесь от вмятин на ковре.

Есть и другой способ, который также посоветовали в соцсетях: «Намочите хлопчатобумажное кухонное полотенце, сверните его, положите на углубление, а затем прогладьте». Только важно, чтобы утюг не дотрагивался до самого ковра.