Можно ли есть "сырный продукт"? Вот чем отличается от натурального сыра
Полки белорусских магазинов ломятся от разнообразия сыров. Однако, среди натуральных часто можно найти и так называемые "сырные продукты". Они стоят дешевле, но насколько полезны? И имеют ли отношение к настоящему сыру? Попытались разобраться, кому такой продукт есть можно и даже нужно, а кому стоит задуматься.
Что такое сырный продукт?
Итак, что же такое сырный продукт? Как правило, он содержит молоко и заменитель молочного жира, производится по технологии сыра плавленого, слизневого, рассольного или с плесенью. Бывает как мягким, так и полутвердым.
Кроме того, среди ингредиентов, из которых производят сырный продукт, могут быть:
- ферментные препараты, свертывающие молоко;
- бактериальные закваски;
- хлористый кальций;
- соль;
- вода;
- эмульгаторы;
- специи;
- консерванты.
[info_b]Кстати, хлористый кальций могут добавлять и при производстве обычного сыра. Так что это не тот ингредиент, к которому нужно относиться наиболее настороженно.[/info_b]
Обычно настоящего молока в сырном продукте не больше 20%. Остальное – это жиры растительного масла (чаще всего – пальмового или кокосового) и белок – тоже растительный.
А что в продаже?
Давайте посмотрим на состав, например, плавленого сырного продукта «Дружба континентов», который можно приобрести в белорусских магазинах:
- вода питьевая;
- заменитель молочного жира (продукт, состоящий из растительных жиров, о которых мы писали выше);
- крахмал кукурузный (его используют как загуститель. Он позволяет получить плотный и эластичный сыр с пониженной способностью к расплавлению);
- сыворотка молочная сухая (белый порошок, получаемый в результате переработки сыра и молока);
- стабилизатор — крахмал модифицированный (он позволяет повысить устойчивость вещества к механическим воздействиям, а также нагреванию. В целом относится к числу безопасных добавок, однако избыточное потребление вещества может спровоцировать вздутие живота, диарею).
- соль поваренная пищевая;
- эмульгаторы: Е452, Е339, Е450 (на сайте Добавкам.нет первые две классифицируют как добавки с “низкой опасностью”, последнюю — со “средней опасностью”).
- эмульгирующая соль Е341 (“очень низкая опасность”);
- сыр полутвердый;
- консервант сорбиновая кислота (“очень низкая опасность”);
- стабилизаторы: Е410 (“нулевая опасность”), Е406 (“нулевая опасность”), Е417 (“очень низкая опасность”), Е466 (“средняя опасность”);
- ароматизатор Сыр Грюйер идентичный натуральному;
- краситель бета-каротин (“очень низкая опасность”).
Еще один – «Продукт плавленый с сыром, вкус бекона». В составе:
- восстановленное обезжиренное молоко;
- заменитель молочного жира (рафинированные дезодорированные растительные масла в натуральном и модифицированном виде: пальмовое и подсолнечное, эмульгатор Е471 (“очень низкая опасность”), антиокислитель Е306 (считается безопасной), краситель бета-каротин Е160а (“очень низкая опасность”);
- творог обезжиренный;
- сыры полутвердые;
- крахмал картофельный;
- эмульгаторы Е331 (“очень низкая опасность”), Е339 (“низкая опасность”), Е450 (“средняя опасность”);
- соль пищевая;
- ароматизаторы (в том числе «Бекон»);
- регуляторы кислотности Е330 (“очень низкая опасность”), Е451 (“средняя опасность”);
- стабилизаторы Е412 (“нулевая опасность”), Е415 (“нулевая опасность”);
- консервант Е202 (“очень низкая опасность”);
- краситель бета-каротин Е160а (“очень низкая опасность”).
Также на одном из сайтов белорусам предлагают сырный продукт, который по внешнему виду напоминает обычный твердый сыр. Только его цена – всего 6.50 за 1 кг. Да, здесь указано, что это «сырный продукт». Но что в описании?
«Продукт белково-жировой полутвёрдый. 50% общего жира в сухом веществе. Не содержит ГМО. Пищевая ценность на 100 г продукта: жиры-28,5г, белки-22,0г, углеводы-0г. Энергетическая ценность (калорийность) на 100 г продукта - кДж/ккал: 1442,35 кДж (344,5 ккал)».
Кроме процента общего жира, ничего о составе не сказано.
Полезен ли сырный продукт?
Одно из первых, что указывают в составе сырных продуктов, это жиры растительного масла. Наверное, многие слышали о том, что как пальмовое, так и кокосовое могут быть еще и генно-модифицированными. Впрочем, об их пользе или вреде ученые и врачи спорят до сих пор. Поэтому употреблять продукты с их содержанием или нет, каждый решает сам.
Главное, что нужно помнить, – продукт не должен навредить, если жиры и масла растительные будут надлежащего качества. Но это покупателю, к сожалению, никак не проверить.
Однако, любой жир растительного происхождения в процессе производства проходит ряд обработок. Это и гидрогенизация, во время которой получают отвержденные жиры из жидких растительных масел, и переэтерификация, когда образуются новые сложные эфиры, и другие.
А что в результате? Тот самый растительный жир становится химически активным. И он же при употреблении сырного продукта попадает в наш организм, где вступает в реакцию с клетками. А это совсем небезопасно , считают эксперты портала produkt.by. По их словам, жир, поступая в организм, может “разрушать ткани”, а также воздействовать на иммунную, сердечную и нервную системы. Особенно опасна такая продукция для детей, отметили специалисты.
Также следует помнить и о том, что тогда как натуральный сыр – поставщик белка для нашего организма, в сырном продукте практически нет никакой питательной ценности.
Чем сырный продукт отличается от сыра?
А теперь давайте более внимательно посмотрим, чем сырный продукт отличается от настоящего сыра.
Состав
Основой любого натурального сыра является молоко. Для превращения последнего в сыр в производстве применяют сычужный фермент или его аналоги, кисломолочную закваску и упомянутый уже хлористый кальций (он обеспечивает сворачиваемость молока). Все эти ингредиенты не только безвредны для организма, но и полезны.
Если вы хотите купить натуральный сыр, то в перечислении ингредиентов не должно быть сухого молока, сои, растительных масел, эмульгаторов и прочего.
А что сказать о сырном продукте? Это растительные жиры и растительный белок, возможно наличие ГМО, и коровьего молока тут меньше 50%. А эти жиры, к тому же, могут преобразовываться в трансизомерные и трансгенные.
[info_b]Кстати, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) еще в 2003 году рекомендовала уменьшить содержание трансжиров в рационе до 1%, а в 2009 – уже полностью их исключить. В пресс-релизе, выпущенном в 2018 году, была предусмотрена возможность полного отказа от этих вредных соединений к 2023 году.[/info_b]
Цена
Сырный продукт будет стоить заметно дешевле. Ведь и цель его производства – затраты уменьшить, а выгоду увеличить. Самым дешевым будет продукт, в котором молочные жиры полностью заменили растительными.
[info_b]В Европе, в отличие от Беларуси, сырные продукты чаще всего продают в магазинах класса «эконом». А еще и в магазинах, и в супермаркетах настоящие сыры и сырные продукты располагаются на разных полках.[/info_b]
Маркировка
По техрегламенту слово «сыр» должно быть только на том продукте, который целиком соответствует всем требованиям, предъявляемым к составу. У сырного продукта должны быть указаны все составляющие, в том числе и количество растительных жиров.
Цвет
У натурального сыра он не должен быть слишком ярким. На поверхности не допускается разводов, перепадов цвета. Если сыр, например, ярко-желтый, то это сырный продукт, в котором использовали красители.
Но что же делать, если сыр развесной? Тогда не будет упаковки и информации. А при выборе поможет только ваша наблюдательность.
Ну, и еще то, что не получится проверить в магазине, а только дома:
- если попробовать сложить ломтик сырного продукта, он сломается. Натуральный сыр только согнется;
- если нажать на сыр, то жидкость не должна выделиться. Если она есть – значит, в составе присутствуют растительные заменители, и это сырный продукт.
Но кому стоит есть сырный продукт?
Но значит ли все это, что сырный продукт есть нельзя? Здесь тоже все неоднозначно.
Во-первых, если в него добавили правильные высококачественные ингредиенты, то он может быть даже полезным. Например, содержанием клетчатки – ведь она есть в растениях, из масел которых и производят сырные продукты.
Во-вторых, если есть его нечасто, то большой угрозы здоровью не будет. Да и мгновенной реакции, как при отравлении, вы не должны почувствовать. Впрочем, это не значит, что плохие вещества не будут накапливаться в организме.
В-третьих, сырный продукт могут есть люди с проблемами сердечно-сосудистой системы (в настоящем сыре для них много холестерина), и те, у кого непереносимость молока из-за лактозы. А последних, между прочим, 15% от всего населения Земли.
В-четвертых, во всем мире озаботились производством растительных сырных продуктов специально для веганов. Они будут полезны и тем, кто хочет снизить уровень жиров в рационе и добавить клетчатки. Диетологи рекомендуют выбирать «не сыры» на основе семян, корнеплодов и орехов.
Из чего делают плавленый сыр на самом деле?
Ранее Телеграф писал, что плавленый сыр часто вызывает подозрения у белорусов. Многие думают, что его делают из нераспроданных в магазинах подсохших остатков обычного сыра. А то и вовсе задаются вопросом: в плавленом сыре вообще есть сыр?
Из чего делают плавленый сыр на самом деле? Вот что стоит искать в тексте на упаковке