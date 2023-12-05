Можно ли есть "сырный продукт"? Вот чем отличается от натурального сыра

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 05.12.2023 09:24 , Обновлено: 05.12.2023

Полки белорусских магазинов ломятся от разнообразия сыров. Однако, среди натуральных часто можно найти и так называемые "сырные продукты". Они стоят дешевле, но насколько полезны? И имеют ли отношение к настоящему сыру? Попытались разобраться, кому такой продукт есть можно и даже нужно, а кому стоит задуматься.

Что такое сырный продукт?

Итак, что же такое сырный продукт? Как правило, он содержит молоко и заменитель молочного жира, производится по технологии сыра плавленого, слизневого, рассольного или с плесенью. Бывает как мягким, так и полутвердым.

Кроме того, среди ингредиентов, из которых производят сырный продукт, могут быть:

ферментные препараты, свертывающие молоко;

бактериальные закваски;

хлористый кальций;

соль;

вода;

эмульгаторы;

специи;

консерванты.

[info_b]Кстати, хлористый кальций могут добавлять и при производстве обычного сыра. Так что это не тот ингредиент, к которому нужно относиться наиболее настороженно.[/info_b]

Обычно настоящего молока в сырном продукте не больше 20%. Остальное – это жиры растительного масла (чаще всего – пальмового или кокосового) и белок – тоже растительный.

А что в продаже?

Давайте посмотрим на состав, например, плавленого сырного продукта «Дружба континентов», который можно приобрести в белорусских магазинах:

вода питьевая;

заменитель молочного жира (продукт, состоящий из растительных жиров, о которых мы писали выше);

крахмал кукурузный (его используют как загуститель. Он позволяет получить плотный и эластичный сыр с пониженной способностью к расплавлению);

сыворотка молочная сухая (белый порошок, получаемый в результате переработки сыра и молока);

стабилизатор — крахмал модифицированный (он позволяет повысить устойчивость вещества к механическим воздействиям, а также нагреванию. В целом относится к числу безопасных добавок, однако избыточное потребление вещества может спровоцировать вздутие живота, диарею).

соль поваренная пищевая;

эмульгаторы: Е452, Е339, Е450 (на сайте Добавкам.нет первые две классифицируют как добавки с “низкой опасностью”, последнюю — со “средней опасностью”).

эмульгирующая соль Е341 (“очень низкая опасность”);

сыр полутвердый;

консервант сорбиновая кислота (“очень низкая опасность”);

стабилизаторы: Е410 (“нулевая опасность”), Е406 (“нулевая опасность”), Е417 (“очень низкая опасность”), Е466 (“средняя опасность”);

ароматизатор Сыр Грюйер идентичный натуральному;

краситель бета-каротин (“очень низкая опасность”).

Еще один – «Продукт плавленый с сыром, вкус бекона». В составе:

восстановленное обезжиренное молоко;

заменитель молочного жира (рафинированные дезодорированные растительные масла в натуральном и модифицированном виде: пальмовое и подсолнечное, эмульгатор Е471 (“очень низкая опасность”), антиокислитель Е306 (считается безопасной), краситель бета-каротин Е160а (“очень низкая опасность”);

творог обезжиренный;

сыры полутвердые;

крахмал картофельный;

эмульгаторы Е331 (“очень низкая опасность”), Е339 (“низкая опасность”), Е450 (“средняя опасность”);

соль пищевая;

ароматизаторы (в том числе «Бекон»);

регуляторы кислотности Е330 (“очень низкая опасность”), Е451 (“средняя опасность”);

стабилизаторы Е412 (“нулевая опасность”), Е415 (“нулевая опасность”);

консервант Е202 (“очень низкая опасность”);

краситель бета-каротин Е160а (“очень низкая опасность”).

Также на одном из сайтов белорусам предлагают сырный продукт, который по внешнему виду напоминает обычный твердый сыр. Только его цена – всего 6.50 за 1 кг. Да, здесь указано, что это «сырный продукт». Но что в описании?

«Продукт белково-жировой полутвёрдый. 50% общего жира в сухом веществе. Не содержит ГМО. Пищевая ценность на 100 г продукта: жиры-28,5г, белки-22,0г, углеводы-0г. Энергетическая ценность (калорийность) на 100 г продукта - кДж/ккал: 1442,35 кДж (344,5 ккал)».

Кроме процента общего жира, ничего о составе не сказано.

Полезен ли сырный продукт?

Одно из первых, что указывают в составе сырных продуктов, это жиры растительного масла. Наверное, многие слышали о том, что как пальмовое, так и кокосовое могут быть еще и генно-модифицированными. Впрочем, об их пользе или вреде ученые и врачи спорят до сих пор. Поэтому употреблять продукты с их содержанием или нет, каждый решает сам.

Главное, что нужно помнить, – продукт не должен навредить, если жиры и масла растительные будут надлежащего качества. Но это покупателю, к сожалению, никак не проверить.

Однако, любой жир растительного происхождения в процессе производства проходит ряд обработок. Это и гидрогенизация, во время которой получают отвержденные жиры из жидких растительных масел, и переэтерификация, когда образуются новые сложные эфиры, и другие.

А что в результате? Тот самый растительный жир становится химически активным. И он же при употреблении сырного продукта попадает в наш организм, где вступает в реакцию с клетками. А это совсем небезопасно , считают эксперты портала produkt.by. По их словам, жир, поступая в организм, может “разрушать ткани”, а также воздействовать на иммунную, сердечную и нервную системы. Особенно опасна такая продукция для детей, отметили специалисты.

Также следует помнить и о том, что тогда как натуральный сыр – поставщик белка для нашего организма, в сырном продукте практически нет никакой питательной ценности.

Чем сырный продукт отличается от сыра?

А теперь давайте более внимательно посмотрим, чем сырный продукт отличается от настоящего сыра.

Состав

Основой любого натурального сыра является молоко. Для превращения последнего в сыр в производстве применяют сычужный фермент или его аналоги, кисломолочную закваску и упомянутый уже хлористый кальций (он обеспечивает сворачиваемость молока). Все эти ингредиенты не только безвредны для организма, но и полезны.

Если вы хотите купить натуральный сыр, то в перечислении ингредиентов не должно быть сухого молока, сои, растительных масел, эмульгаторов и прочего.

А что сказать о сырном продукте? Это растительные жиры и растительный белок, возможно наличие ГМО, и коровьего молока тут меньше 50%. А эти жиры, к тому же, могут преобразовываться в трансизомерные и трансгенные.

[info_b]Кстати, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) еще в 2003 году рекомендовала уменьшить содержание трансжиров в рационе до 1%, а в 2009 – уже полностью их исключить. В пресс-релизе, выпущенном в 2018 году, была предусмотрена возможность полного отказа от этих вредных соединений к 2023 году.[/info_b]

Цена

Сырный продукт будет стоить заметно дешевле. Ведь и цель его производства – затраты уменьшить, а выгоду увеличить. Самым дешевым будет продукт, в котором молочные жиры полностью заменили растительными.

[info_b]В Европе, в отличие от Беларуси, сырные продукты чаще всего продают в магазинах класса «эконом». А еще и в магазинах, и в супермаркетах настоящие сыры и сырные продукты располагаются на разных полках.[/info_b]

Маркировка

По техрегламенту слово «сыр» должно быть только на том продукте, который целиком соответствует всем требованиям, предъявляемым к составу. У сырного продукта должны быть указаны все составляющие, в том числе и количество растительных жиров.

Цвет

У натурального сыра он не должен быть слишком ярким. На поверхности не допускается разводов, перепадов цвета. Если сыр, например, ярко-желтый, то это сырный продукт, в котором использовали красители.

Но что же делать, если сыр развесной? Тогда не будет упаковки и информации. А при выборе поможет только ваша наблюдательность.

Ну, и еще то, что не получится проверить в магазине, а только дома:

если попробовать сложить ломтик сырного продукта, он сломается. Натуральный сыр только согнется;

если нажать на сыр, то жидкость не должна выделиться. Если она есть – значит, в составе присутствуют растительные заменители, и это сырный продукт.

Но кому стоит есть сырный продукт?

Но значит ли все это, что сырный продукт есть нельзя? Здесь тоже все неоднозначно.

Во-первых, если в него добавили правильные высококачественные ингредиенты, то он может быть даже полезным. Например, содержанием клетчатки – ведь она есть в растениях, из масел которых и производят сырные продукты.

Во-вторых, если есть его нечасто, то большой угрозы здоровью не будет. Да и мгновенной реакции, как при отравлении, вы не должны почувствовать. Впрочем, это не значит, что плохие вещества не будут накапливаться в организме.

В-третьих, сырный продукт могут есть люди с проблемами сердечно-сосудистой системы (в настоящем сыре для них много холестерина), и те, у кого непереносимость молока из-за лактозы. А последних, между прочим, 15% от всего населения Земли.

В-четвертых, во всем мире озаботились производством растительных сырных продуктов специально для веганов. Они будут полезны и тем, кто хочет снизить уровень жиров в рационе и добавить клетчатки. Диетологи рекомендуют выбирать «не сыры» на основе семян, корнеплодов и орехов.

Из чего делают плавленый сыр на самом деле?

Ранее Телеграф писал, что плавленый сыр часто вызывает подозрения у белорусов. Многие думают, что его делают из нераспроданных в магазинах подсохших остатков обычного сыра. А то и вовсе задаются вопросом: в плавленом сыре вообще есть сыр?

Из чего делают плавленый сыр на самом деле? Вот что стоит искать в тексте на упаковке