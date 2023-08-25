Сколько уксуса нужно для маринования грибов? Нашли правильные пропорции

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Опубликовано: 25.08.2023 10:10 , Обновлено: 11.09.2023

Маринованные грибы в уксусе — одна из лучших закусок во многих странах. Однако, чтобы приготовить их правильно, необходимо знать пропорции ингредиентов. Узнали, сколько уксуса понадобится на литр воды (и не только), чтобы получить насыщенный вкус и аромат закатанных грибов.

Сколько уксуса добавлять в маринад?

Часто при мариновании грибов с уксусом используют правило 4:1. То есть, на 1 литр воды нужно будет налить 250 мл 9%-ого уксуса (один стакан или примерно 14-16 ст. ложек).

Во многих рецептах маринованных грибов можно встретить соотношение 3:1 (то есть около 330 мл уксуса на 1 л воды). В этом случае маринад получается интенсивным, поэтому для смягчения кислотности уксуса обычно добавляют больше сахара.

[info_b]К слову, иногда в грибы добавляют совсем немного уксуса — всего 6-7 столовых ложек на 1 литр или же вообще 2 ст.л. Впрочем, вы можете сами экспериментировать с интенсивностью и найти подходящие вам пропорции.[/info_b]

А можно ли мариновать грибы в яблочном уксусе? Да, но тогда следует добавить больше его больше. Обычно соотношение составляет 2:1 (например, на один литр воды нужно пол-литра яблочного уксуса).

Какие специи добавлять к грибам в уксусе?

Основные специи — это соль, сахар, пряности, перец горошком и лавровый лист. Но это не единственные варианты.

В маринованные грибы можно добавить горчицу. Гвоздика также хорошо сочетается с маринадом, а если вы любите пряные ароматы, то можно добавить кусочек палочки корицы.

Традиционно к маринованным грибам добавляют лук. Но можно добавить и нарезанную морковь, которая придаст маринаду сладость (отварите ее вместе с маринадом и положите в банки).

Для придания грибам более пикантного вкуса в банку можно добавить небольшой острый перец.

Сахар в маринаде можно заменить медом (но учтите, что при этом изменится цвет маринада) — добавление меда очень хорошо сочетается, например, с кресс-салатом.

Какие грибы можно мариновать?

В принципе, можно мариновать в уксусе любые грибы. Однако, наиболее популярными являются шампиньоны, опята, лисички, подберезовики, белые грибы (боровики) и грузди.

Использование нескольких видов грибов — идеальный способ приготовить вкусные грибы в маринаде. Это не только вкусно, но и красиво смотрится в банке. Грибы можно комбинировать по своему усмотрению, хотя стоит помнить, что более нежные грибы следует варить не так долго.

Важно выбирать свежие и качественные грибы, чтобы они хорошо впитали маринад и не испортились в процессе маринования.

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