Что замариновать белорусам, если огурцы не пошли, а руки чешутся? Нашли пару очень вкусных вариантов
В Беларуси летом 2024 года просто какая-то беда. У многих огурцы не хотят расти. Их растения едва живые пытаются справиться с жарой и насекомыми, но вот плодов пока совсем немного или вообще нет. А ведь в это время в прошлом году уже во всю шли огуречный закатки. Что же делать белорусам?
Если руки чешутся, и хочется что-то всё-таки положить в банки и обдать кипятком, то предлагаем вам два не самых обычных рецепта, зато оригинальных и очень вкусных. Для одного придется сходить в магазин - за лимонами. А вот во втором мы справимся своими силами. Ведь “заразу”-кабачок ничего не берет. Они уже пошли во всю, несмотря на жару и грозы.
Зачем закатывать лимоны?
Маринованные лимоны быстро стали хитом среди тех белорусов, кто уже попробовал этот рецепт. И да, в Беларуси - это пока экзотика, а вот в Марокко они известны на протяжении нескольких поколений. Марокканская кухня славится богатством вкусов и ароматов, а сочетание свежих овощей, таких как помидоры и огурцы, с интенсивной кислинкой маринованного лимона является одним из региональных деликатесов.
Все потому что маринованные лимоны обладают совершенно другим вкусом. Он более сложный и богатый, с оттенком сладости и соленым послевкусием. А сам процесс маринования обогащает лимоны пробиотиками , которые благотворно влияют на наше здоровье.
Да и цена на лимоны этим летом в белорусских магазинах не намного выше, чем на огурцы. В самой большой сети доставки продуктов их можно заказать по 5,99 рубля за килограмм.
Простой рецепт маринованных лимонов
Ингредиенты:
- 6-8 лимонов,
- 7 столовых ложек соли,
- 1 стакан воды,
- 2-3 горошины перца,
- 2-3 лавровых листа,
- 1 палочка корицы.
Как замариновать:
- Лимоны тщательно вымойте и разрежьте поперек, не дорезая кожуру до конца.
- В каждый “кармашек” насыпьте примерно чайную ложку соли. Аккуратно сожмите лимон, чтобы выпустить сок.
- Подготовленные лимоны поместите в стерилизованную банку.
- Добавьте перец горошком, лавровый лист и палочку корицы.
- Залейте лимоны соком, вытекшим при засолке, и водой. Жидкость должна полностью покрывать лимоны.
- Плотно закройте банку и оставьте примерно на 3-4 недели.
Аккуратно встряхивайте банку каждые несколько дней, чтобы соль растворилась равномерно.
Такой вариант маринованных лимонов лучше всего хранить в холодильнике.
Как замариновать кабачки?
Овощи, маринованные в сладком и уксусном маринаде, обладают неотразимым вкусом и приятной текстурой. И кабачки идеально подходят для такой закатки. Это основной ингредиент нашего сегодняшнего салата.
Ингредиенты:
- 3 больших кабачка,
- 3 перца (например, два красных и один желтый),
- 2 моркови,
- 1 луковица,
- Несколько зубчиков чеснока,
- 1 перец чили,
- 80 мл винного или яблочного уксуса,
- 80 мл масла,
- 350 г томатной пасты (или соуса, или кетчупа),
- 1 большая ложка пасты из венгерского перца,
- 70 мл меда,
- Соль и перец по вкусу.
Процесс маринования
Очистите кабачки от кожуры и сердцевины (если они уже переросли). Аналогичным образом удаляем семена и плодоножки у перцев. Очистите морковь и лук. Лук нарезаем тонкими полосками, а остальные овощи – соломкой.
Чеснок раздавите плоской стороной ножа и мелко пошинкуйте. Аналогично поступите с перцем чили. Смешайте все ингредиенты в большой миске.
Налейте все жидкости, указанные в ингредиентах, в кастрюлю. Приправьте перцем и солью. Помешивайте на слабом огне, пока они не объединятся в однородную массу. Важно следить, чтобы рассол не подгорел.
Дайте рассолу остыть, затем залейте им овощи и тщательно перемешайте. Попробуйте и при необходимости добавьте перец, соль или мед. Оставьте остывать на несколько часов.
Готовый салат разлейте по банкам. В конце слегка прижмите ложкой, чтобы овощи были покрыты рассолом. Пастеризовать 15 минут после закипания воды или в духовке – с момента достижения температуры 130 градусов.
Ранее Telegraf.news писал, что повезло тем белорусам, кто хранит банки с вареньем, салатами и компотами в подвалах. А где хранить закатки при отсутствии погреба? Вот в чем вопрос! Собрали все советы в одном месте.
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