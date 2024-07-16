Что замариновать белорусам, если огурцы не пошли, а руки чешутся? Нашли пару очень вкусных вариантов

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Опубликовано: 16.07.2024 12:05 , Обновлено: 16.07.2024

В Беларуси летом 2024 года просто какая-то беда. У многих огурцы не хотят расти. Их растения едва живые пытаются справиться с жарой и насекомыми, но вот плодов пока совсем немного или вообще нет. А ведь в это время в прошлом году уже во всю шли огуречный закатки. Что же делать белорусам?

Если руки чешутся, и хочется что-то всё-таки положить в банки и обдать кипятком, то предлагаем вам два не самых обычных рецепта, зато оригинальных и очень вкусных. Для одного придется сходить в магазин - за лимонами. А вот во втором мы справимся своими силами. Ведь “заразу”-кабачок ничего не берет. Они уже пошли во всю, несмотря на жару и грозы.

Зачем закатывать лимоны?

Маринованные лимоны быстро стали хитом среди тех белорусов, кто уже попробовал этот рецепт. И да, в Беларуси - это пока экзотика, а вот в Марокко они известны на протяжении нескольких поколений. Марокканская кухня славится богатством вкусов и ароматов, а сочетание свежих овощей, таких как помидоры и огурцы, с интенсивной кислинкой маринованного лимона является одним из региональных деликатесов.

Все потому что маринованные лимоны обладают совершенно другим вкусом. Он более сложный и богатый, с оттенком сладости и соленым послевкусием. А сам процесс маринования обогащает лимоны пробиотиками , которые благотворно влияют на наше здоровье.

Да и цена на лимоны этим летом в белорусских магазинах не намного выше, чем на огурцы. В самой большой сети доставки продуктов их можно заказать по 5,99 рубля за килограмм.

Простой рецепт маринованных лимонов

Ингредиенты:

6-8 лимонов,

7 столовых ложек соли,

1 стакан воды,

2-3 горошины перца,

2-3 лавровых листа,

1 палочка корицы.

Как замариновать:

Лимоны тщательно вымойте и разрежьте поперек, не дорезая кожуру до конца. В каждый “кармашек” насыпьте примерно чайную ложку соли. Аккуратно сожмите лимон, чтобы выпустить сок. Подготовленные лимоны поместите в стерилизованную банку. Добавьте перец горошком, лавровый лист и палочку корицы. Залейте лимоны соком, вытекшим при засолке, и водой. Жидкость должна полностью покрывать лимоны. Плотно закройте банку и оставьте примерно на 3-4 недели.

Аккуратно встряхивайте банку каждые несколько дней, чтобы соль растворилась равномерно.

Такой вариант маринованных лимонов лучше всего хранить в холодильнике.

Как замариновать кабачки?

Овощи, маринованные в сладком и уксусном маринаде, обладают неотразимым вкусом и приятной текстурой. И кабачки идеально подходят для такой закатки. Это основной ингредиент нашего сегодняшнего салата.

Ингредиенты:

3 больших кабачка,

3 перца (например, два красных и один желтый),

2 моркови,

1 луковица,

Несколько зубчиков чеснока,

1 перец чили,

80 мл винного или яблочного уксуса,

80 мл масла,

350 г томатной пасты (или соуса, или кетчупа),

1 большая ложка пасты из венгерского перца,

70 мл меда,

Соль и перец по вкусу.

Процесс маринования

Очистите кабачки от кожуры и сердцевины (если они уже переросли). Аналогичным образом удаляем семена и плодоножки у перцев. Очистите морковь и лук. Лук нарезаем тонкими полосками, а остальные овощи – соломкой.

Чеснок раздавите плоской стороной ножа и мелко пошинкуйте. Аналогично поступите с перцем чили. Смешайте все ингредиенты в большой миске.

Налейте все жидкости, указанные в ингредиентах, в кастрюлю. Приправьте перцем и солью. Помешивайте на слабом огне, пока они не объединятся в однородную массу. Важно следить, чтобы рассол не подгорел.

Дайте рассолу остыть, затем залейте им овощи и тщательно перемешайте. Попробуйте и при необходимости добавьте перец, соль или мед. Оставьте остывать на несколько часов.

Готовый салат разлейте по банкам. В конце слегка прижмите ложкой, чтобы овощи были покрыты рассолом. Пастеризовать 15 минут после закипания воды или в духовке – с момента достижения температуры 130 градусов.

Ранее Telegraf.news писал, что повезло тем белорусам, кто хранит банки с вареньем, салатами и компотами в подвалах. А где хранить закатки при отсутствии погреба? Вот в чем вопрос! Собрали все советы в одном месте.

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