Какой сахар лучше — белый или коричневый? Разобрались, чем отличаются, кроме цвета и цены

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Опубликовано: 29.10.2023 08:11 , Обновлено: 15.11.2024

Сахар является одним из самых распространенных продуктов. Однако, на прилавках магазинов можно встретить не только белый, но и коричневый. Многие считают, что второй гораздо полезнее первого. Но так ли это на самом деле? Узнали, в чем разница между белым и коричневым сахаром, и стоит ли переплачивать?

Польза и вред сахара

Сахар относится к углеводам, а они жизненно необходимы человеку как источник энергии. Образно углеводы можно представить в виде дров или угля, которые забрасывают в топку паровоза, чтобы он двигался.

Кроме того, глюкоза (один из моносахаридов и продукт переваривания углеводов) необходима для работы центральной нервной системы и поддержания работоспособности мышц.

Недостаток сахара в питании может привести к:

ухудшению кровоснабжения головного мозга;

слабости;

сонливости;

головокружению;

ухудшению когнитивных способностей.

Сахар нужен и мужчинам после активной физической работы, и женщинам для выработки «гормона счастья» серотонина, и детям для хорошей работы центральной нервной системы.

Умеренное потребление углеводов не наносит никакого вреда организму, избыток же ведет к ожирению, диабету, кариесу, а также к сердечно-сосудистым заболеваниям.

[info_b]Так, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует норму сахара для взрослого здорового человека, употребляющего около 2000 ккал в день, в 50 граммов. Это примерно 12 чайных ложек без верха. Но помните, что сахар уже есть во многих продуктах. [/info_b]

Замените сахар в кофе щепоткой этого продукта. Вы не поверите, что произойдет со вкусом

Из чего делают сахар?

В зависимости от используемого сырья и обработки сахар делится на белый (рафинированный) и коричневый (нерафинированный).

Белый сахар

Он имеет вид мелких белых кристалликов. Делают его из сахарной свеклы или сахарного тростника.

В процессе производства сырье измельчают и извлекают из него сахар с помощью горячей воды. Для очистки от примесей полученный сок смешивают с известковым молоком и пропускают через фильтры. Затем очищенный от примесей сок отбеливают, выпаривают жидкость, кристаллизуют и высушивают в центрифуге.

Коричневый (тростниковый) сахар

Этот сахар похож на порошок карамельного или коричневого цвета и пахнет патокой. Кристаллы в нем не имеют определенной формы.

Делают коричневый сахар из сахарного тростника таким же способом, что и белый сахар. Но он проходит меньшее количество обработки и содержит больше примесей (патоки), которые и придают ему карамельный или коричневый цвет.

Из чего на самом деле делают сахар? Есть два популярных способа

Чем отличается белый сахар от коричневого?

Таким образом, важное отличие всего одно — тростниковый (коричневый) сахар содержит больше примесей, чем белый. В остальном это, по сути, это одно и то же.

А какой полезнее?

Из-за большего количества этапов обработки и очищения некоторые врачи считают белый сахар менее полезным, чем коричневый. Но по калорийности и тростниковый, и белый сахар почти одинаковы. По словам врача-терапевта Алины Кобозевой, в одной чайной ложке коричневого сахара (около 4 граммов) содержится 15 калорий, а белого — 16,5 калорий. Разница почти несущественная.

Таким образом, по калорийности между белым и коричневым (тростниковым) сахаром разницы почти нет. Между тем по стоимости они различаются довольно сильно, но стоит ли переплачивать за коричневый сахар, который ничуть не полезнее белого?

[info_b]Например, в Беларуси 1 кг белого сахара стоит 2,69 р. за кг (на момент написания материала). В то время как тростниковый — 5,50 за кг, что в 2 раза дороже обычного. [/info_b]

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