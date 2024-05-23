С этим рецептом пиццы вы перестанете заказывать доставку. Что нужно для приготовления теста и соуса?

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Опубликовано: 23.05.2024 08:56 , Обновлено: 23.05.2024

Тонкая и ароматная пицца - желанное блюдо для заказа во многих заведениях. Кажется, что приготовить её такой же вкусной, как в любимой пиццерии, невозможно. Однако не спешите заказывать доставку, пока не попробуете пиццу по этому рецепту. Её приготовление не потребует много времени и сил, а вкусовые качества могут побудить готовить домашнюю пиццу чаще.

Известно, что залогом успеха пиццы является её тесто и соус. Сделать его тонким и вкусным получается не у всех, но этот рецепт приготовления теста для пиццы имеет все шансы стать вашим фаворитом.

Что нужно для приготовления неаполитанской пиццы, как в пиццерии?

Для теста потребуются:

250 мл. теплой воды

10 г. сухих дрожжей или 20 г свежих дрожжей (если хотите очень пышное тесто, увеличьте количество дрожжей до 40 г)

2 чайные ложки сахара

500 г. муки

1 чайная ложка соли

1/4 стакана оливкового масла

Способ приготовления:

Смешайте в миске теплую воду, дрожжи и сахар. Дрожжи и сахар должны раствориться. Оставьте на 5 минут, пока дрожжи не «запустятся», т. е. не станут пенистыми (получится дрожжевой раствор).

Добавьте муку, соль и оливковое масло. Замесить вручную или миксером до тех пор, пока тесто не станет эластичным и не липким. Если тесто липкое, добавьте немного муки и продолжайте месить, пока оно не станет эластичным и не будет отставать от стенок миски.

Накройте чистой тканью и поставьте в теплое место, пока оно не увеличится вдвое — это должно занять около 90 минут.

Поднявшееся тесто для пиццы обомните руками и разрежьте его на 4 части.

Руками сформируйте из каждой части лепешку диаметром около 20 см.

Как приготовить домашний соус для пиццы?

Лучший соус для пиццы – домашний. Ни один готовый соус не имеет такого вкуса и аромата. Самый простой соус можно приготовить, смешав небольшую баночку томатной пасты с несколькими столовыми ложками оливкового масла, 1/4 чайной ложки соли, щепоткой перца, сахаром, орегано и гранулированным чесноком. Намажьте тесто этим самым простым соусом и выпекайте. Рецепт соуса, требующий большей подготовки, — это томатный соус (для быстрого варианта можно использовать консервированные помидоры).

Рецепт томатного соуса для пиццы:

1 большая луковица

1 морковь

3 зубчика чеснока

1/4 стакана оливкового масла

2 банки помидоров

тимьян

орегано

Способ приготовления:

Нарежьте 1 большую луковицу и 1 морковь небольшими кубиками.

Обжарьте овощи в 1/4 стакана оливкового масла до мягкости, добавьте 3 зубчика чеснока, продавленного через пресс, и жарьте 30 секунд.

Добавьте 2 банки нарезанных помидоров, 1 столовую ложку тимьяна, 1 столовую ложку орегано, 2 чайные ложки соли и 1 чайную ложку сахара.

Варить 30 минут, периодически помешивая. Приправьте солью или перцем по вкусу.

Какие начинки использовать для пиццы?

Вы можете оформить пиццу по своему вкусу. Оченеь популярны варианты пиццы пепперони, маргарита и даже гавайской пиццы. Однако вы можете попробовать и неклассические варианты начинки. Например:

томатный соус, маскарпоне, пармская ветчина, моцарелла и после запекания руккола

томатный соус, консервированная ветчина, мортаделла, салями

горгонзола, грецкие орехи, груша

томатный соус, нарезанный ломтиками вареный картофель, кусочки панчетты или бекона, розмарин

Не бойтесь экспериментов. Традиционно пицца считалась безотходной пищей, то есть ее готовили из того, что было под рукой. Нужно инвестировать не в лучшую ветчину (хотя она и и очень вкусна), а в хорошее тесто и соус, которые придают каждой пицце уникальный характер.

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