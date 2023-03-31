Как правильно закатать берёзовый сок? Собрали 5 простых рецептов

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Опубликовано: 31.03.2023 11:19 , Обновлено: 31.03.2023

Березовый сок – первый продукт, которым хозяйки открывают новый сезон закаток. Сохранить этот полезный для человека напиток на длительный срок без консервации невозможно - он быстро закисает и хранится в свежем виде всего пару дней. Чтобы наслаждаться этим освежающим, прекрасно утоляющим жажду и тонизирующим напитком весь год, можно воспользоваться одним из многочисленных рецептов.

Для консервации следует использовать свежий березовый сок. Его заготовка начинается в конце марта и длится почти весь апрель (в зависимости от погоды и климатических условий в конкретном районе). Можно собрать сок самостоятельно, а можно - купить оптом в лесхозах.

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Как правило, соку дают немного отстояться в прохладном месте, после чего фильтруют его через 2-3 слоя марли, чтобы очистить от мелкого мусора, после чего приступают к заготовкам.

Как хранить березовый сок без кипячения

Специалисты отмечают, что березовый сок сохраняет свои полезные свойства при консервации до полугода, и даже обязательное кипячение не делает его менее полезным. Однако, некоторые предпочитают заготавливать березовый сок без кипячения, чтобы сохранить максимум полезных свойств. Для этого можно воспользоваться следующим рецептом, которым делится издание Огород:

3 л березового сока,

4-6 ст.л. сахара,

10-12 шт. изюма, корочка сушеной лимонной цедры.

Отфильтрованный с помощью марли сок разливают по чистым емкостям, добавляют сахар, изюм и цедру. Хорошо перемешивают и, накрыв марлей, оставляют примерно на сутки при комнатной температуре. На следующий день сок разливают по стерилизованным банкам и отправляют на хранение в прохладный темный погреб или холодильник. Хранить такой сок можно не более полугода.

Какими добавками подсластить березовый сок?

Тем не менее, более надежными с точки зрения длительности хранения остаются классические варианты консервации - с обязательной термической обработкой. Те, кто заготавливает берёзовый сок каждый год, предпочитают разнообразить его новыми добавками, которые дают напитку неожиданный аромат и вкус. Для этого используют листья мяты, мелиссы, цедру лимона, дольки апельсина, различные сухофрукты и многое другое. Ниже представлены как “базовые” рецепты, так и рецепты березового сока “с добавками”.

«Базовый» рецепт берёзовика

3 л березового сока,

0,5 ч.л. лимонной кислоты,

100 г сахара

Сахар и лимонную кислоту растворяют в березовом соке, доводят до кипения, заливают по стерилизованным банкам и закатывают.

На основе этого базового сока впоследствии можно сделать квас или другие напитки.

Берёзовый сок с изюмом

2 л березового сока,

4 ч.л. сахара,

50 г изюма.

Сок разливают по чистым пол-литровым бутылкам, в каждую добавляют по 1 ч.л. сахара и бросают в банку немного изюма. Закрывают крышками и оставляют на несколько дней при комнатной температуре. Затем отправляют бутылки в прохладное темное место на хранение. По словам авторов рецепта, изюм придает березовому соку тонкий фруктовый привкус.

Берёзовый сок с лимоном

3 л березового сока,

200 г сахара,

половина лимона,

0,5 ч.л. лимонной кислоты.

Сок процеживают в кастрюлю, добавляют сахар, лимонную кислоту и лимон. При этом лимон следует нарезать ломтиками вместе с кожурой - так будет ароматнее. Довести до кипения, постоянно помешивая. Горячий сок разлить по банкам и закатать.

Берёзовый сок с апельсином

3 л березового сока,

половина апельсина,

150 г сахара,

1 ч.л. лимонной кислоты.

Сок процеживают и доводят до кипения. Апельсин хорошо промывают и нарезают дольками. В стерилизованную банку помещают апельсины, лимонную кислоту и сахар. Вливают в банку кипящий сок и немедленно закатывают.

Апельсин и лимон, по словам авторов рецептов, придают берёзовому соку выраженный цитрусовый аромат и легкую кислинку.

Берёзовый сок с сухофруктами

5 л березового сока,

100 сухофруктов (сушеные яблоки, груши, курага, чернослив).

В эмалированную емкость наливают процеженный сок, добавляют в него сухофрукты и доводят до кипения. Разливают кипящий сок по банкам и закатывают.

Специалисты говорят, что при консервации сахар можно заменить мёдом, чтобы сделать напиток ещё полезнее. На 10 литров березового сока нужно всего2 столовые ложки мёда.

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