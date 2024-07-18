"Утонуло" 14 авто. В МЧС показали, как спасатели откачивают воду из подземного паркинга в Минске

🎥 Видео

Опубликовано: 18.07.2024 17:33 , Обновлено: 18.07.2024

МЧС Беларуси показало на видео, как спасатели откачивают воду из подземного паркинга в Минске. Его затопило в результате мощного ливня, который обрушился на столицу 18 июля.

Паркинг находится на улице Коласа, 73. По информации МЧС, под водой оказались 14 авто.

На ролике видно, как рядом с машинами плавают коробки, ящики и не только. Воду выкачивают специальными шлангами.

В ведомстве дополнили, что по состоянию на 15:40 18 июля на 43 точках подтопления движение транспорта уже возобновили.

Ранее Telegraf.news подробно рассказывал о мощном шторме с сильным ливнем, который накрыл столицу 18 июля. Белорусы стали делиться в соцсетях роликами затопленных улиц Минска. В некоторых районах города встал общественный транспорт, водой залило торговые центры и рынки.

Часть Минска ушла под воду из-за внезапного «микропорыва»