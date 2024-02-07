Спасатели в Хойниках показали, как тушить автозаправку
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Работники райотдела МЧС города Хойники провели показательные учения на автозаправочной станции. По легенде загорелся подземный резервуар с дизельным топливом и возникла угроза распространения пожара на рядом стоящее здание АЗС.
Учения прошли строго поэтапно: сначала оператор АЗС запустил систему автоматического оповещения о пожаре и эвакуации, потом вызвал пожарных, и работники станции сами принялись тушить «первичными средствами».
Прибыли пожарные – звенья газодымозащитной службы, проверили разведку, отключили подачу топлива и приступили к защите заправки от возможного пожара. А другое звено начало тушить сам пожар.
Условный пожар локализовали и ликвидировали.