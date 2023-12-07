Замените майонез в салатах этим простым и вкусным соусом. Как приготовить за 2 минуты?

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Опубликовано: 07.12.2023 10:56 , Обновлено: 07.12.2023

Салаты — незаменимое блюдо почти на всех праздниках ,в том числе и на Новый год. Одним из его частых ингредиентов является майонез. Однако, на самом деле, есть более вкусная и полезная альтернатива. Ее можно приготовить самостоятельно из самых простых продуктов за несколько минут.

Майонез, казалось бы, незаменимый ингредиент во многих салатах. Так, например, его кладут в:

“Оливье”;

“Цезарь”

“Греческий”;

“Мимоза”;

“Селедка под шубой”;

“Винегрет”;

салат “Крабовый” или “Крабовые палочки”;

различные куриные и морковные салаты;

многие другие.

Однако именно майонез часто может затмить вкус других ингредиентов и доминировать над всем блюдом. Кроме того, этот соус очень калорийный — в одной ложке содержится около 170 ккал и до 18 г жира (хотя многое зависит от состава продукта).

То есть, чтобы сделать салаты еще вкуснее и намного полезнее, можно использовать другие продукты.

Эти хитрости сделают привычный салат «Оливье» еще вкуснее. Каких ошибок с картошкой, яйцами и мясом нужно избегать?

Чем заменить майонез?

Например, хорошими альтернативами будут:

натуральный йогурт;

сливки или жирная сметана;

самодельный соус.

Последний можно приготовить за считанные минуты. Понадобится только 3 ингредиента:

греческий йогурт — 150 мл;

горчица (лучше медовая) — 2 ст.л.;

хрен — 1 ч.л.

Смешайте йогурт с горчицей и хреном, также можете приправить солью и перцем по вкусу.

Такая заправка сделает любой салат похожим по вкусу на традиционный с майонезом, при этом сделает полезнее, а также придаст вашему блюду новые нотки.

А вот еще 3 интересных варианта заправки для салатов:

Из чего делают майонез на заводах?

Ранее Телеграф писал, что майонез — это самый популярный соус, если не в мире, то в СНГ. Но не все любители майонеза знают, из чего на самом деле его готовят. Есть даже те, кто считает соус молочным продуктом. Ох, как же они ошибаются. А как приготовить классический майонез дома?

Из чего делают майонез на заводах? Вот причины приготовить его за 5 минут самим или купить в магазине