Зачем мариновать сыр? И можно ли белорусский магазинный? Нашли очень простой рецепт

Опубликовано: 19.03.2023 10:55 , Обновлено: 19.03.2023

До первых овощей и фруктов на дачах ещё далеко. Но если вас беспокоит зуд что-нибудь закатать, то сыр может стать превосходным и вкусным решением. Маринованный сыр - блюдо известное тысячелетиями. А можно ли закатывать купленный в магазине?

Метод хранения сыров в рассоле, будь то белые или желтые виды, до сих пор не очень распространен среди белорусов. Разве что в магазине можно купить брынзу или моцарелу в рассоле. Но попробовать точно стоит и домашний посол. Закатанные таким образом банки с сыром могут храниться годами! А стоить будут дешевле.

Сыр, творог или брынза, козий, овечий или коровий сыр - все, что душе угодно, можно положить в банку. Есть одно правило – делайте ставку на качественные продукты. Естественно, пойдет и белорусский сыр, причем любых сортов - от сливочного или Пошехонского, до сулугуни.

Выбор специй также на усмотрение повара, но лучше всего подходят сушеные ароматные травы.

Сам сыр можно мариновать в рассоле или в растительном масле. Обычно для последнего вида консервирования (о нем мы и расскажем) используют рапсовое масло, смешанное с оливковым маслом. Но можно обойтись и без последнего. Оно делится с сыром своим специфическим ароматом, но его можно придать сыру и с помощью специй.

Главное правило при засолке сыра - пастеризация. Помните, что сыр - молочный продукт, и хранить его надо особым способом.

Как мариновать сыр?

Перед консервированием подготовьте банки – их не нужно ошпаривать, они все равно будут подвергаться воздействию высоких температур. Просто промойте их под проточной теплой водой.

Сыр можно закидывать в банки более крупными кусками, нарезать соломкой или кубиками. Но старайтесь, чтобы между кусочкам оставалось пространство, не стремитесь набить банку под завязку. Сначала в них лучше насыпать специи, затем положить сыр, а в завершение все это дело залить маслом. Так, чтобы сыр полностью скрылся под его поверхностью.

Затем переходим к пастеризации. Застелите дно большой кастрюли тканью и поставьте на нее уже закрытые банки так, чтобы они не касались друг друга. Залейте все это водой до высоты 4/5 объема банки (примерно до крышки) и доведите до кипения. Кипятите их около 15 минут, затем выньте из кастрюли и переверните вверх дном (это необязательно, но так они будут плотно закрыты).

Сыр, возможно, расплавится под воздействием высокой температуры, но благодаря процессу пастеризации его свежесть продлится на годы. И когда вы решиье открыть баночку, это будет отличная закуска, пронизанная запахом и вкусом трав.

Наш совет, не забудьте кинуть в банки по зубчику чеснока. Маринованный сыр получится пикантным и очень ароматным. Ведь чеснок - естественный и природный усилитель вкуса.

Как сделать рассол из воды?

Если не хотите использовать масло, можно сделать рассол из воды. Для этого добавляем в жидкость нейодированную соль из расчета 1 часть соли на 4 части воды.

Туда же льем 1,5 мл столового белого уксуса на каждый литр воды. Специи добавляйте по вкусу.