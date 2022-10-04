Добавьте в куриный бульон это. Тогда суп станет намного вкуснее

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Опубликовано: 04.10.2022 11:56 , Обновлено: 20.10.2023

Куриный бульон — лучшее блюдо для прохладных осенних дней. Но немногие знают, как сделать его насыщенным и, в общем, идеальным. Хотя для этого понадобиться всего один продукт.

Благодаря этому бульон приобретает более чистый вкус, прозрачность и аромат.

И это… помидор. Нужен всего один.

Рецепт идеального бульона

Вам понадобится:

целая курица (также можно взять индейку, утку, гуся или говядину);

2 луковицы (одна в шелухе);

3 зубчика чеснока;

2 моркови

1 сельдерей (по желанию);

1-2 петрушки;

1 спелый помидор;

лавровый лист;

душистый перец;

соль;

перец.

Очистите и промойте морковь, сельдерей, петрушку и чеснок.

Налейте холодную воду в большую кастрюлю и положите туда курицу. Начните готовить. Когда образуется накипь, соберите ее с поверхности воды.

Когда вода дойдет до кипения, уменьшите огонь и добавьте овощи, которые вы подготовили.

Одну луковицу оставьте в шелухе, а другую нарежьте довольно тонкими ломтиками и прокалите над конфоркой или на сковороде (лук должен слегка подгореть).

В кипящий бульон добавьте подготовленные лук и помидор.

Добавьте лавровый лист, перец, соль, специи.

Бульон должен кипеть на медленном огне в течение нескольких часов.

Примерно через 2-3 часа процедите бульон.

Из бульона стоит выловить вареное мясо и более твердые овощи, например, морковь или петрушку.

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Простой рецепт бульона

Есть рецепт попроще. Вам понадобится только три ингредиента:

0,5 головки репчатого лука;

1,5 кг курицы;

1 морковь;

соль;

специи.

Положите курицу в кастрюлю (можно разделить, а можно целую), залейте водой. Доведите до кипения.

Уменьшите огонь, снимите пену, добавьте крупно нарезанные лук и морковь.

Когда вода начнет выкипать, можно добавить еще горячей воды. Но нужно периодически пробовать и добавлять соль по вкусу.

Продолжайте варить бульон на маленьком огне от часа до двух часов.

Кстати, иногда соль заменяют бульонным кубиком, для более насыщенного вкуса.

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