Добавьте в куриный бульон это. Тогда суп станет намного вкуснее
Куриный бульон — лучшее блюдо для прохладных осенних дней. Но немногие знают, как сделать его насыщенным и, в общем, идеальным. Хотя для этого понадобиться всего один продукт.
Благодаря этому бульон приобретает более чистый вкус, прозрачность и аромат.
И это… помидор. Нужен всего один.
Рецепт идеального бульона
Вам понадобится:
- целая курица (также можно взять индейку, утку, гуся или говядину);
- 2 луковицы (одна в шелухе);
- 3 зубчика чеснока;
- 2 моркови
- 1 сельдерей (по желанию);
- 1-2 петрушки;
- 1 спелый помидор;
- лавровый лист;
- душистый перец;
- соль;
- перец.
Очистите и промойте морковь, сельдерей, петрушку и чеснок.
Налейте холодную воду в большую кастрюлю и положите туда курицу. Начните готовить. Когда образуется накипь, соберите ее с поверхности воды.
Когда вода дойдет до кипения, уменьшите огонь и добавьте овощи, которые вы подготовили.
Одну луковицу оставьте в шелухе, а другую нарежьте довольно тонкими ломтиками и прокалите над конфоркой или на сковороде (лук должен слегка подгореть).
В кипящий бульон добавьте подготовленные лук и помидор.
Добавьте лавровый лист, перец, соль, специи.
Бульон должен кипеть на медленном огне в течение нескольких часов.
Примерно через 2-3 часа процедите бульон.
Из бульона стоит выловить вареное мясо и более твердые овощи, например, морковь или петрушку.
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Простой рецепт бульона
Есть рецепт попроще. Вам понадобится только три ингредиента:
- 0,5 головки репчатого лука;
- 1,5 кг курицы;
- 1 морковь;
- соль;
- специи.
Положите курицу в кастрюлю (можно разделить, а можно целую), залейте водой. Доведите до кипения.
Уменьшите огонь, снимите пену, добавьте крупно нарезанные лук и морковь.
Когда вода начнет выкипать, можно добавить еще горячей воды. Но нужно периодически пробовать и добавлять соль по вкусу.
Продолжайте варить бульон на маленьком огне от часа до двух часов.
Кстати, иногда соль заменяют бульонным кубиком, для более насыщенного вкуса.