Сколько времени алкоголь полностью выводится из организма? Узнали, можно ли ускорить этот процесс

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Опубликовано: 18.01.2024 13:06 , Обновлено: 18.01.2024

Многих людей интересует вопрос: через сколько времени алкоголь полностью выводится из организма? Это важно знать особенно тем, кто водит машину, чтобы не подвергать риску себя и окружающих и не остаться без прав.

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Согласно исследованию британского психиатра и фармаколога Дэвида Натта, алкоголь для человека вреднее наркотиков, таких как кокаин, героин и LSD. Между тем периодически алкоголь употребляет каждый второй человек в мире. Люди за много лет привыкли к алкоголю и принимают его как данность, а он наносит вред не только самому пьющему, но и окружающим.

По данным ВОЗ, в результате вредного употребления алкоголя во всех странах мира ежегодно умирают 3 миллиона человек, что составляет 5,3% всех случаев смерти.

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Что влияет на скорость выведения алкоголя из организма

Все люди пьянеют и трезвеют по-разному. На скорость выведения алкоголя из организма влияет множество факторов:

Количество и тип употреблённого алкоголя.

Пол, возраст и вес человека. Расовая принадлежность — толерантность к спирту у европеоидов выше, нежели у азиатов, так как у вторых ниже уровень содержания фермента алкогольдегидрогеназы. Скорость обмена веществ и функции печени конкретного человека. Уровень ферментов, под действием которых этанол разлагается. Уровень гидратации и электролитного баланса. Общее состояние здоровья и наличие заболеваний. Приём пищи до и после употребления алкоголя.

За какое время алкоголь полностью выводится из организма

Алкоголь может оставаться в организме от нескольких часов до нескольких дней, в зависимости от количества и типа употреблённого алкоголя, а также от индивидуальных особенностей организма.

Около от 5 до 10% алкоголя выводится из организма через мочу, пот, дыхание и слюну. Остальное количество перерабатывается в печени, где алкоголь расщепляется сначала на уксусную кислоту, а затем на углекислый газ и воду. Всё это впоследствии выведется из организма через мочу.

Существуют усреднённые данные, которыми можно руководствоваться для расчёта времени вытрезвления. Доктор медицинских наук П. Э. Панкост отметил, что условная средняя скорость расщепления алкоголя в организме — 10 грамм чистого этанола в час.

Нарколог, психиатр и физиотерапевт Николай Назарьев привел такие примеры — у физически здорового мужчины весом около 80 кг после выпитой рюмки коньяка (50-80 мл) алкоголь полностью выведется из организма примерно через 4-5 часов. Если он выпьет целую бутылку ёмкостью 0,5 л, то на вытрезвление понадобится уже сутки.

С пивом сложнее — всё зависит от его крепости. Если оно слабоалкогольное, 4-5%, то на выведение из организма 100 граммов напитка понадобится примерно 40 минут. После употребления бутылки шампанского крепостью 7-11% алкоголь в крови сохраняет до 7 часов.

life.ru

Можно ли ускорить вывод алкоголя из крови?

Существует несколько способов ускорения процесса выведения алкоголя из крови, однако, самый эффективный из них — это время, поскольку организм самостоятельно очищается от токсинов в течение нескольких часов.

Способы, которые могут помочь ускорить вывод алкоголя из крови:

Пить много воды. Вода помогает организму быстрее выводить токсины, в том числе и алкоголь. Поесть. Алкоголя быстрее усваивается после приёма пищи, но есть нужно лёгкие блюда, чтобы не увеличить нагрузку на печень. Выпить стакан молока. В нём много белка, который способствует расщеплению алкоголя. Проветрить помещение — свежий воздух помогает организму быстрее выводить токсины. Заняться лёгкой физической активностью — такие упражнения, как ходьба или растяжка, улучшают кровообращение и помогают организму более эффективно метаболизировать алкоголь. Выспаться. Сон — универсальное средство от многих проблем и отличный способ протрезветь. Во время сна у организма есть время отдохнуть и восстановиться. Печень во время сна может спокойно работать, расщепляя алкоголь. После принятия алкоголя поспать лучше не менее трёх часов.

Как уменьшить вред от алкоголя

Помочь уменьшить негативное влияние алкоголя на организм помогут следующие советы.

Так как алкоголь активно выводит жидкость из организма, пейте много воды. Выпейте 1-2 литра воды перед тем, как употребить спиртные напитки.

Пища замедляет усвоение алкоголя, давая организму время вывести его, поэтому выпивайте на полный желудок.

Если пьёте алкоголь, воздержитесь от употребления газированных напитков, так как содержащийся в них углекислый газ ускоряет абсорбцию (поглощение организмом) алкоголя.

Пейте не более одного крепкого алкогольного напитка в час. Так вы дадите организму время вывести этанол из крови.

Важно помнить, что употребление больших доз алкоголя может привести к серьёзным последствиям для здоровья, а также повлиять на работу мозга, сердца и других органов. Поэтому важно умеренно относиться к употреблению алкоголя и следить за своим состоянием.

Почему важно знать, сколько нужно для полного вывода алкоголя из организма?

Знание того, сколько времени требуется для полного вывода алкоголя из организма, очень важно по нескольким причинам.

Во-первых, это позволяет человеку оценить свою способность управлять автомобилем или опасными механизмами после употребления алкоголя. Если уровень алкоголя в крови превышает допустимый предел, то лучше воздержаться от вождения или работы с опасными механизмами до полного вывода алкоголя из организма.

Во-вторых, помогает предотвратить негативные последствия для здоровья. Например, если человек выпил большое количество алкоголя и не знает, сколько времени потребуется для его вывода из организма, он может продолжать употреблять алкоголь, что может привести к серьёзным проблемам со здоровьем.

В-третьих, знание того, как долго алкоголь остаётся в организме, важно для предотвращения опасного взаимодействия с лекарствами.

Наконец, это может помочь избежать юридических проблем. В некоторых странах есть законы, которые устанавливают допустимый уровень алкоголя в крови для водителей и других работников. Если человек не знает, сколько времени потребуется для вывода алкоголя из его организма, он может нарушить эти законы и получить штраф или даже лишение свободы.

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