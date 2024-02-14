Правда ли, что алкоголь помогает заснуть, а женщины пьянеют быстрее мужчин? Разобрались с самыми популярными убеждениями

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Опубликовано: 14.02.2024 10:12 , Обновлено: 13.02.2024

Существует множество распространенных убеждений о влиянии алкоголя на наш организм. Например, говорят, что если пить коктейли через соломинку, можно опьянеть быстрее или что спиртные напитки согревают. Однако, насколько они соответствуют действительности? Рассмотрели наиболее распространенные высказывания об алкоголе и выяснили, какие на самом деле верны.

Жирная еда перед выпивкой

Есть много жирной пищи перед выпивкой, чтобы дольше оставаться трезвым? Это действительно может сработать.

Если перед выпивкой хорошо подкрепиться, алкоголю потребуется больше времени, чтобы попасть в кровь. Однако полный желудок не препятствует полному усвоению алкоголя - он просто помогает вам не так быстро опьянеть.

Питье через соломинку пьянит быстрее?

Лонг-дринки или коктейли часто подают с соломинкой. Однако она не меняет содержание алкоголя в напитке.

Ускоренное действие алкоголя обусловлено только скоростью питья: с соломинкой вы просто пьете быстрее и, соответственно, быстрее пьянеете, пишет Focus.de.

Пиво после вина

Многие люди считают, что нельзя пить пиво после вина. Но никто еще не смог доказать, что это действительно так. В конце концов, все дело в содержании алкоголя, а не в том, в каком порядке вы его пьете.

Если вы пьете вперемешку, то быстрее пьянеете?

В этом мифе тоже нет ни капли правды. Опять же, важен не порядок напитков, а их количество.

Женщины пьянеют быстрее мужчин?

Да, этот утверждение правдиво. Женская печень расщепляет алкоголь медленнее, чем мужская. Однако это также связано с содержанием жидкости в организме: у женщин оно ниже, чем у мужчин, и алкоголь распределяется по меньшему количеству жидкостей.

Именно поэтому концентрация алкоголя в крови в промилле у женщин выше, чем у мужчин при одинаковом количестве выпитого.

Действительно ли алкоголь помогает заснуть?

Поначалу да, потому что алкоголь успокаивает нервы и облегчает засыпание. Но потом все становится не так хорошо.

Организму приходится снова расщеплять алкоголь, поэтому сон становится более беспокойным, а вероятность того, что вы проспите всю ночь, снижается.

Алкоголь согревает изнутри?

При употреблении алкогольных напитков кровеносные сосуды расширяются, что улучшает приток крови к коже. Это создает тепло, которое выделяется наружу и снижает температуру тела. Хотя алкоголь создает впечатление, что согревает, на самом деле тело охлаждается. Так что это заблуждение.

Кофе снижает уровень алкоголя?

Выпить кофе после вечеринки и снова сесть за руль? Ни в коем случае! Будь то кофе или холодный душ - ни то, ни другое не помогает расщеплять алкоголь, а лишь заставляет нас чувствовать себя немного свежее. Организму нужно время, чтобы полностью расщепить алкоголь.

Ранее Телеграф писал, что многих людей интересует вопрос: через сколько времени алкоголь полностью выводится из организма? Это важно знать особенно тем, кто водит машину, чтобы не подвергать риску себя и окружающих и не остаться без прав.

Сколько времени алкоголь полностью выводится из организма? Узнали, можно ли ускорить этот процесс