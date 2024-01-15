Водителям 6 штук можно или нет? "Коммунарка" попыталась ответить на вопрос о конфетах с ликёром

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Опубликовано: 15.01.2024 12:06 , Обновлено: 09.01.2025

В интернете появилась информация о том, что съев всего шесть конфет "Столичные" белорусской фабрики "Коммунарка" человеку нельзя садиться за руль автомобиля. Якобы тесты показали, что именно таков предел, после которого наступает состояние алкогольного опьянения. В компании "Коммунарка" попытались ответить на вопрос, так ли это.

На официальной страничке “Коммунарки” в Instagram появилось видео, в котором компания опровергает эту информацию. Впрочем, пресс-служба отрицала не то, что от их конфет с содержанием алкоголя действительно можно опьянеть, а то, что компания вообще озвучивала такую информацию кому либо из СМИ.

“Фабрика “Коммунарка” официально заявляет, что запросов на предоставление данной информации не поступало! Следовательно, мы не могли озвучить данный ответ. Информация является ложной!”, - заявили там.

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[link href=“https://www.instagram.com/reel/C2CEaw6tiv4/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading” style=“color: #c9c8cd; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-weight: normal; line-height: 17px; text-decoration: none;” target=“_blank” rel=“noopener”] Публикация от Кондитерская фабрика «КОММУНАРКА» (@kommunarka.by) [/link]

Тем самым компания опровергла информацию, которую, по данным агентства Sputnik, озвучивали сотрудники их отдела маркетинга и рекламы в 2019 году. Тогда неназванные сотрудники фабрики сообщали о проведении “соответствующих тестов” и о том, что “сотрудники ГАИ признали, что содержание алкоголя в крови превышает норму, если съесть шесть “Столичных” конфет”. Сообщалось, что при изготовлении конфет используют 4% этилового спирта лучшей очистки.

“Мы не располагаем данными о степени воздействия спиртного, содержащегося в кондитерских изделиях, на тот или иной организм человека. Потому что все индивидуальны: у каждого есть свои параметры - рост, вес и так далее. Но мы точно знаем, что употребление должно быть разумным”, - подчеркнула сотрудница пресс-службы “Коммунарки” в официальном видео-ответе.

Между тем, журналисты портала slivki.by решили на практике проверить миф о шести “пьянящих” конфетах “Столичные”. В видео, опубликованном в TikTok, они, используя специальный алкотестер, наглядно показали, сколько алкоголя содержится в выдыхаемом воздухе человека после употребления этих конфет.

[link href=“https://www.tiktok.com/@slivkiby?refer=embed” title=“@slivkiby” target=“_blank” rel=“noopener”] @slivkiby [/link]Коммунарка назвала точное количество столичных конфет, чтобы лишиться прав. Мы проверили?[link href=“https://www.tiktok.com/music/оригинальный-звук-7322118647191309062?refer=embed” title=”♬ оригинальный звук - Slivkiby” target=“_blank” rel=“noopener”] ♬ оригинальный звук - Slivkiby [/link]

Опыт журналистов показал, что содержание алкоголя после шести съеденных конфет составил 1 промилле, то есть садить за руль водителю уже запрещено и чревато наказанием от инспекторов ГАИ. Впрочем, эффект алкогольного опьянения от конфет длился недолго: уже через 5 минут тестер вновь показал “по нулям”.

Измеряя показания после каждой съеденной конфеты, выяснилось, что самое большое содержание алкоголя показало после первой же конфеты, поэтому в случае с конфетами с содержанием алкоголя, вероятно, водителям не стоит рисковать и есть их непосредственно перед тем, как сесть за руль авто.

Ранее Телеграф подробно рассказал, как правильно выбрать конфеты с алкоголем, какова должна быть массовая доля алкоголя в таких конфетах, в пересчёте на спирт, и можно ли от них опьянеть, съев всего несколько штук.

Можно ли опьянеть от конфет с алкоголем? Узнали, после скольких штук водителей оштрафует ГАИ