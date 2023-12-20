Этот витамин зря игнорируют многие белорусы. Вот кому его надо принимать регулярно

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Опубликовано: 20.12.2023 09:50 , Обновлено: 20.12.2023

Осенью и зимой, когда дни становятся короче, а ночи длиннее, многие ощущают усталость, раздражительность, быструю утомляемость. И даже не подозревают, что причиной могут быть не особенности сезона, а нехватка этого витамина в организме. Речь идет о... фолиевой кислоте. Можно ли получить ее из продуктов или нужно принимать в препаратах?

Чем полезна фолиевая кислота?

Что же такое фолиевая кислота? Это форма витамина В9, которая растворяется в воде. Содержится во многих продуктах питания, но, по словам экспертов, ее синтетическая форма (таблетки) усваивается лучше – 85% против 50%.

Она нужна абсолютно всем – и мужчинам, и женщинам, и детям, потому что задействована в важных процессах, которые происходят в нашем организме. Так, фолиевая кислота:

поддерживает нервную систему и работу ЖКТ;

помогает вырабатывать здоровые эритроциты (красные клетки крови, которые выполняют транспортную функцию);

участвует в белковом обмене;

способствует образованию ДНК, РНК;

способна стабилизировать артериальное давление;

благодаря ей происходит расщепление аминокислоты (гомоцистеина), которая может принести вред организму, если ее много.

Для женщин

Этот витамин, как отметили специалисты Летофарм, особенно полезен в период беременности и климакса, а также в возрасте 40+, поскольку помогает смягчить климактерические проявления – депрессию, приливы, повышенную раздражительность.

Если не принимать достаточное количество фолиевой кислоты при беременности, то у будущего ребенка может развиться много заболеваний: от проблем с головным мозгом до пороков сердца.

Но и всем остальным возрастным категориям женщин надо обратить пристальное внимание на свое здоровье. А если есть проблемы с ногтями и волосами, возможно, причиной тому дефицит именно фолиевой кислоты.

Для мужчин

Если ее недостаток будет наблюдаться в организме мужчины, то это не лучшим образом скажется на выработке сперматозоидов и их качестве. В результате ребенок может родиться с хромосомными аномалиями.

А подростки мужского пола, у которых есть дефицит В9, развиваются медленнее, чем их сверстники. У них может позже появиться волосяной покров, не так активно набирается мышечная масса, формируется голос.

Для детей

Также в Летофарм отметили, что фолиевая кислота необходима детскому организму для синтеза белка и корректной работы нервной системы. Если этого витамина будет недоставать, ребенок может ощущать проблемы с пищеварением, с кишечником.

Дефицит витамина В9 может даже спровоцировать задержку психического развития у детей. Причем она может проявиться только тогда, когда ребенок уже пойдет в школу.

Причины дефицита витамина В9

Но почему возникает нехватка фолиевой кислоты в организме? Это может быть:

недостаточное употребление продуктов, в которых содержится витамин В9, и как следствие – его дефицит в организме;

какие-то ферментные нарушения;

воздействие некоторых лекарств, способных вызвать такой дефицит;

хронический алкоголизм, поскольку алкоголь ускоряет выведение витамина В9 из организма;

дисбактериоз, болезни желудочно-кишечного тракта, наличие паразитов в организме;

операции на кишечнике;

целиакия (глютеновая непереносимость);

нарушения генетики;

повышенная потребность в фолиевой кислоте – при беременности и лактации.

Симптомы недостатка фолиевой кислоты

По словам кандидата медицинских наук, врача-эндокринолога Клиники интегральной и восстановительной медицины Галины Смирновой, о дефиците именно витамина В9 в организме могут говорить разные симптомы. Например:

быстрая смена настроения в течение дня;

отсутствие аппетита;

раздражительность без повода;

проблемы с поддержанием веса на одном уровне;

плохая концентрация;

нарушение работы желудочно-кишечного тракта;

наступление раннего климакса у женщин;

развитие анемии.

Кому принимать обязательно

По мнению врача-терапевта Оксаны Хамицевой, только из каждодневных продуктов получить норму фолиевой кислоты невозможно. Вот почему ее необходимо принимать практически всем белорусам в таблетках, курсами.

Продолжительность одного курса в среднем составляет 1 месяц. В год следует пропить курс как минимум дважды.

Впрочем, если вы подозреваете у себя серьезный дефицит фолиевой кислоты, то прежде чем принимать ее самостоятельно, стоит обратиться к врачу и сдать анализ крови. Нормальные показатели составляют от 7 до 45 нмоль/л.

Специалист может назначить прием витамина В9, если:

подтверждено наличие сахарного диабета;

длительно используются гормональные контрацептивы;

нарушена работа иммунной системы;

при болезнях кишечника нарушен рост нормальной микрофлоры;

для предупреждения анемии, если есть какие-то симптомы;

при воспалении кожи и слизистой рта;

женщина планирует беременность;

при приеме лекарств для лечения шизофрении, эпилепсии;

уровень фолиевой кислоты в организме недостаточный.

Кроме того, прием В9 может предупредить развитие таких заболеваний, как:

онкология;

инфаркт;

инсульт;

атеросклероз;

анемия;

язвенный стоматит.

Что касается дозировки, то она зависит от пола и возраста. Обычно фолиевую кислоту рекомендуется принимать в следующих количествах (в сутки):

дети до 1 года – 0,04-0,06 мг;

дети в возрасте 1-3 лет – 0,07 мг;

4-6 лет – 0,1 мг;

6-10 лет – 0,15 мг;

старше 11 лет – 0,2 мг;

беременные и кормящие женщины – 0,4-0,6 мг;

взрослые люди – 0,4 мг.

Возможны иные дозировки – по назначению врача.

В каких продуктах содержится фолиевая кислота?

Однако какой-то процент фолиевой кислоты (витамин В9) все же можно получить и из рациона. Например, ею богаты следующие продукты:

говяжья печень;

темная листовая зелень;

бобовые (фасоль, горох и чечевица);

спаржа;

брокколи;

апельсины;

бананы.

арахис;

семена подсолнечника (семечки).

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