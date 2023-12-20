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Этот витамин зря игнорируют многие белорусы. Вот кому его надо принимать регулярно

Этот витамин зря игнорируют многие белорусы. Вот кому его надо принимать регулярно
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Осенью и зимой, когда дни становятся короче, а ночи длиннее, многие ощущают усталость, раздражительность, быструю утомляемость. И даже не подозревают, что причиной могут быть не особенности сезона, а нехватка этого витамина в организме. Речь идет о... фолиевой кислоте. Можно ли получить ее из продуктов или нужно принимать в препаратах?

Чем полезна фолиевая кислота?

Что же такое фолиевая кислота? Это форма витамина В9, которая растворяется в воде. Содержится во многих продуктах питания, но, по словам экспертов, ее синтетическая форма (таблетки) усваивается лучше – 85% против 50%.

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Она нужна абсолютно всем – и мужчинам, и женщинам, и детям, потому что задействована в важных процессах, которые происходят в нашем организме. Так, фолиевая кислота:

  • поддерживает нервную систему и работу ЖКТ;
  • помогает вырабатывать здоровые эритроциты (красные клетки крови, которые выполняют транспортную функцию);
  • участвует в белковом обмене;
  • способствует образованию ДНК, РНК;
  • способна стабилизировать артериальное давление;
  • благодаря ей происходит расщепление аминокислоты (гомоцистеина), которая может принести вред организму, если ее много.

Для женщин

Этот витамин, как отметили специалисты Летофарм, особенно полезен в период беременности и климакса, а также в возрасте 40+, поскольку помогает смягчить климактерические проявления – депрессию, приливы, повышенную раздражительность.

Если не принимать достаточное количество фолиевой кислоты при беременности, то у будущего ребенка может развиться много заболеваний: от проблем с головным мозгом до пороков сердца.

Но и всем остальным возрастным категориям женщин надо обратить пристальное внимание на свое здоровье. А если есть проблемы с ногтями и волосами, возможно, причиной тому дефицит именно фолиевой кислоты.

Для мужчин

Если ее недостаток будет наблюдаться в организме мужчины, то это не лучшим образом скажется на выработке сперматозоидов и их качестве. В результате ребенок может родиться с хромосомными аномалиями.

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А подростки мужского пола, у которых есть дефицит В9, развиваются медленнее, чем их сверстники. У них может позже появиться волосяной покров, не так активно набирается мышечная масса, формируется голос.

Для детей

Также в Летофарм отметили, что фолиевая кислота необходима детскому организму для синтеза белка и корректной работы нервной системы. Если этого витамина будет недоставать, ребенок может ощущать проблемы с пищеварением, с кишечником.

Дефицит витамина В9 может даже спровоцировать задержку психического развития у детей. Причем она может проявиться только тогда, когда ребенок уже пойдет в школу.

Причины дефицита витамина В9

Но почему возникает нехватка фолиевой кислоты в организме? Это может быть:

  • недостаточное употребление продуктов, в которых содержится витамин В9, и как следствие – его дефицит в организме;
  • какие-то ферментные нарушения;
  • воздействие некоторых лекарств, способных вызвать такой дефицит;
  • хронический алкоголизм, поскольку алкоголь ускоряет выведение витамина В9 из организма;
  • дисбактериоз, болезни желудочно-кишечного тракта, наличие паразитов в организме;
  • операции на кишечнике;
  • целиакия (глютеновая непереносимость);
  • нарушения генетики;
  • повышенная потребность в фолиевой кислоте – при беременности и лактации.

Симптомы недостатка фолиевой кислоты

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По словам кандидата медицинских наук, врача-эндокринолога Клиники интегральной и восстановительной медицины Галины Смирновой, о дефиците именно витамина В9 в организме могут говорить разные симптомы. Например:

  • быстрая смена настроения в течение дня;
  • отсутствие аппетита;
  • раздражительность без повода;
  • проблемы с поддержанием веса на одном уровне;
  • плохая концентрация;
  • нарушение работы желудочно-кишечного тракта;
  • наступление раннего климакса у женщин;
  • развитие анемии.

Кому принимать обязательно

По мнению врача-терапевта Оксаны Хамицевой, только из каждодневных продуктов получить норму фолиевой кислоты невозможно. Вот почему ее необходимо принимать практически всем белорусам в таблетках, курсами.

Продолжительность одного курса в среднем составляет 1 месяц. В год следует пропить курс как минимум дважды.

Впрочем, если вы подозреваете у себя серьезный дефицит фолиевой кислоты, то прежде чем принимать ее самостоятельно, стоит обратиться к врачу и сдать анализ крови. Нормальные показатели составляют от 7 до 45 нмоль/л.

Специалист может назначить прием витамина В9, если:

  • подтверждено наличие сахарного диабета;
  • длительно используются гормональные контрацептивы;
  • нарушена работа иммунной системы;
  • при болезнях кишечника нарушен рост нормальной микрофлоры;
  • для предупреждения анемии, если есть какие-то симптомы;
  • при воспалении кожи и слизистой рта;
  • женщина планирует беременность;
  • при приеме лекарств для лечения шизофрении, эпилепсии;
  • уровень фолиевой кислоты в организме недостаточный.

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Кроме того, прием В9 может предупредить развитие таких заболеваний, как:

  • онкология;
  • инфаркт;
  • инсульт;
  • атеросклероз;
  • анемия;
  • язвенный стоматит.

Что касается дозировки, то она зависит от пола и возраста. Обычно фолиевую кислоту рекомендуется принимать в следующих количествах (в сутки):

  • дети до 1 года – 0,04-0,06 мг;
  • дети в возрасте 1-3 лет – 0,07 мг;
  • 4-6 лет – 0,1 мг;
  • 6-10 лет – 0,15 мг;
  • старше 11 лет – 0,2 мг;
  • беременные и кормящие женщины – 0,4-0,6 мг;
  • взрослые люди – 0,4 мг.

Возможны иные дозировки – по назначению врача.

В каких продуктах содержится фолиевая кислота?

Однако какой-то процент фолиевой кислоты (витамин В9) все же можно получить и из рациона. Например, ею богаты следующие продукты:

  • говяжья печень;
  • темная листовая зелень;
  • бобовые (фасоль, горох и чечевица);
  • спаржа;
  • брокколи;
  • апельсины;
  • бананы.
  • арахис;
  • семена подсолнечника (семечки).

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