Этот витамин зря игнорируют многие белорусы. Вот кому его надо принимать регулярно
Осенью и зимой, когда дни становятся короче, а ночи длиннее, многие ощущают усталость, раздражительность, быструю утомляемость. И даже не подозревают, что причиной могут быть не особенности сезона, а нехватка этого витамина в организме. Речь идет о... фолиевой кислоте. Можно ли получить ее из продуктов или нужно принимать в препаратах?
Чем полезна фолиевая кислота?
Что же такое фолиевая кислота? Это форма витамина В9, которая растворяется в воде. Содержится во многих продуктах питания, но, по словам экспертов, ее синтетическая форма (таблетки) усваивается лучше – 85% против 50%.
Она нужна абсолютно всем – и мужчинам, и женщинам, и детям, потому что задействована в важных процессах, которые происходят в нашем организме. Так, фолиевая кислота:
- поддерживает нервную систему и работу ЖКТ;
- помогает вырабатывать здоровые эритроциты (красные клетки крови, которые выполняют транспортную функцию);
- участвует в белковом обмене;
- способствует образованию ДНК, РНК;
- способна стабилизировать артериальное давление;
- благодаря ей происходит расщепление аминокислоты (гомоцистеина), которая может принести вред организму, если ее много.
Для женщин
Этот витамин, как отметили специалисты Летофарм, особенно полезен в период беременности и климакса, а также в возрасте 40+, поскольку помогает смягчить климактерические проявления – депрессию, приливы, повышенную раздражительность.
Если не принимать достаточное количество фолиевой кислоты при беременности, то у будущего ребенка может развиться много заболеваний: от проблем с головным мозгом до пороков сердца.
Но и всем остальным возрастным категориям женщин надо обратить пристальное внимание на свое здоровье. А если есть проблемы с ногтями и волосами, возможно, причиной тому дефицит именно фолиевой кислоты.
Для мужчин
Если ее недостаток будет наблюдаться в организме мужчины, то это не лучшим образом скажется на выработке сперматозоидов и их качестве. В результате ребенок может родиться с хромосомными аномалиями.
А подростки мужского пола, у которых есть дефицит В9, развиваются медленнее, чем их сверстники. У них может позже появиться волосяной покров, не так активно набирается мышечная масса, формируется голос.
Для детей
Также в Летофарм отметили, что фолиевая кислота необходима детскому организму для синтеза белка и корректной работы нервной системы. Если этого витамина будет недоставать, ребенок может ощущать проблемы с пищеварением, с кишечником.
Дефицит витамина В9 может даже спровоцировать задержку психического развития у детей. Причем она может проявиться только тогда, когда ребенок уже пойдет в школу.
Причины дефицита витамина В9
Но почему возникает нехватка фолиевой кислоты в организме? Это может быть:
- недостаточное употребление продуктов, в которых содержится витамин В9, и как следствие – его дефицит в организме;
- какие-то ферментные нарушения;
- воздействие некоторых лекарств, способных вызвать такой дефицит;
- хронический алкоголизм, поскольку алкоголь ускоряет выведение витамина В9 из организма;
- дисбактериоз, болезни желудочно-кишечного тракта, наличие паразитов в организме;
- операции на кишечнике;
- целиакия (глютеновая непереносимость);
- нарушения генетики;
- повышенная потребность в фолиевой кислоте – при беременности и лактации.
Симптомы недостатка фолиевой кислоты
По словам кандидата медицинских наук, врача-эндокринолога Клиники интегральной и восстановительной медицины Галины Смирновой, о дефиците именно витамина В9 в организме могут говорить разные симптомы. Например:
- быстрая смена настроения в течение дня;
- отсутствие аппетита;
- раздражительность без повода;
- проблемы с поддержанием веса на одном уровне;
- плохая концентрация;
- нарушение работы желудочно-кишечного тракта;
- наступление раннего климакса у женщин;
- развитие анемии.
Кому принимать обязательно
По мнению врача-терапевта Оксаны Хамицевой, только из каждодневных продуктов получить норму фолиевой кислоты невозможно. Вот почему ее необходимо принимать практически всем белорусам в таблетках, курсами.
Продолжительность одного курса в среднем составляет 1 месяц. В год следует пропить курс как минимум дважды.
Впрочем, если вы подозреваете у себя серьезный дефицит фолиевой кислоты, то прежде чем принимать ее самостоятельно, стоит обратиться к врачу и сдать анализ крови. Нормальные показатели составляют от 7 до 45 нмоль/л.
Специалист может назначить прием витамина В9, если:
- подтверждено наличие сахарного диабета;
- длительно используются гормональные контрацептивы;
- нарушена работа иммунной системы;
- при болезнях кишечника нарушен рост нормальной микрофлоры;
- для предупреждения анемии, если есть какие-то симптомы;
- при воспалении кожи и слизистой рта;
- женщина планирует беременность;
- при приеме лекарств для лечения шизофрении, эпилепсии;
- уровень фолиевой кислоты в организме недостаточный.
Кроме того, прием В9 может предупредить развитие таких заболеваний, как:
- онкология;
- инфаркт;
- инсульт;
- атеросклероз;
- анемия;
- язвенный стоматит.
Что касается дозировки, то она зависит от пола и возраста. Обычно фолиевую кислоту рекомендуется принимать в следующих количествах (в сутки):
- дети до 1 года – 0,04-0,06 мг;
- дети в возрасте 1-3 лет – 0,07 мг;
- 4-6 лет – 0,1 мг;
- 6-10 лет – 0,15 мг;
- старше 11 лет – 0,2 мг;
- беременные и кормящие женщины – 0,4-0,6 мг;
- взрослые люди – 0,4 мг.
Возможны иные дозировки – по назначению врача.
В каких продуктах содержится фолиевая кислота?
Однако какой-то процент фолиевой кислоты (витамин В9) все же можно получить и из рациона. Например, ею богаты следующие продукты:
- говяжья печень;
- темная листовая зелень;
- бобовые (фасоль, горох и чечевица);
- спаржа;
- брокколи;
- апельсины;
- бананы.
- арахис;
- семена подсолнечника (семечки).
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