Считаете уксус универсальным средством? Вот пять вещей, которые он может безвозвратно испортить

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Опубликовано: 19.07.2023 06:38 , Обновлено: 12.09.2023

Натуральный пищевой уксус можно по праву считать универсальным средством. Не зря его относят к числу базовых продуктов, которые должны быть в арсенале каждой хозяйки, причём используют его не только в кулинарии. Те, кто старается обходиться без ядрёной бытовой химии, нередко используют именно уксус в качестве натурального средства для удаления сильных загрязнений в доме. Однако, есть вещи, которые ни в коем случае нельзя обрабатывать уксусом, иначе они безвозвратно испортятся.

Безусловно, натуральный пищевой уксус (который также называют белым уксусом) является эффективным натуральным дезинфицирующим средством, которое способное быстро растворять стойкие загрязнения и пятна. Но, как и в случае с любым другим химическим веществом, оно вступает в реакцию с другими материалами. Далеко не всегда результат этой реакции порадует вас.

Вряд ли кому-то захочется проводить на своей кухне эксперименты и проверять, как те или иные материалы, из которых сделаны посуда или мебель, реагируют на уксус, поэтому стоит прислушаться к советам опытных профессионалов. Так, эксперт по уборке и генеральный директор компании Paper Heart Family Бренда Косчук в интервью британскому изданию Express назвала пять предметов, которым уксус может только навредить.

1. Каменные столешницы

Поскольку белый уксус является по своей химической природе кислотой, он может повредить каменные поверхности. Поэтому столешницы из таких пористых каменных пород, как мрамор, гранит, известняк и травертин, стоит беречь от его воздействия.

Безусловно, чтобы разъесть камень нужно буквально-таки залить столешницу уксусом и оставить её в таком виде на долгие дни, но вот лишить её характерного блеска можно довольно быстро, если постоянно использовать уксус в качестве очищающего средства.

«Кислота в белом уксусе удалит герметизирующий слой, который позволяет защитить такие поверхности от окрашивания и обесцвечивания. Это может сделать камень тусклым и блеклым», - пояснила Бренда Косчук.

2. Деревянные столы и стулья

Некоторые хозяйки считают разбавленный уксус идеальным средством для дезинфекции и чистки деревянных поверхностей. Однако, по словам эксперта, на деле уксус фактически разъедает дерево, даже если он разбавлен.

Древесина имеет пористую структуру, даже в большей степени, чем камень, поэтому кислоты очень легко их повреждают. Как пояснила Бренда Косчук, вначале уксус разъедает защитный слой, которым обычно покрывают деревянную мебель, после чего древесина остаётся незащищенной, сухой и в большей степени подверженной износу.

3. Металлические ножи и кухонные принадлежности

Некоторые эксперты рекомендуют замачивать в уксусе кухонные принадлежности, сделанные из металла (например, ножи), чтобы избавиться от ржавчины. Однако, Бренда Косчук предостерегла хозяек от столь опрометчивого шага, ведь при частом использовании уксуса они могут заметно потускнеть.

По словам эксперта, белый уксус может со временем «разъедать» и лишать блеска изделия из таких металлов, как нержавеющая сталь, латунь и медь. По этой же причине она не рекомендовала часто использовать чистый уксус для чистки сантехники.

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4. Окрашенные поверхности

При использовании уксуса для мытья окрашенных поверхностей, по словам Бренда Косчук, кислота в белом уксусе может «смыть краску», оставив поверхность «тусклой и обесцвеченной». Более того, разъев краску, уксус также может повредить основной материал, что приведет к появлению неприглядных трещин или деформации изделия.

5. Обивка мебели

Наконец, белый уксус, по словам эксперта, является «слишком агрессивным» средством для обивочных тканей. Он может повредить волокна и привести к разрывам и дыркам в обивке. Более того, резкий запах, которым обладает натуральный пищевой уксус, впитываясь в ткань, может оставаться надолго и перебить его другими ароматизаторами нелегко.

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