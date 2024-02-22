Палестинцы расстреляли из автоматов стоящие в пробке машины израильтян

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Опубликовано: 22.02.2024 12:03 , Обновлено: 26.02.2025

Трое палестинцев-террористов открыли стрельбу на дороге вблизи Иерусалима по израильтянам, сидевшим в своих автомобилях в пробке на перекрестке Маале-Адумим.

В результате атаки 1 человек был убит, ещё 11 ранены, включая беременную женщину.

Служба скорой помощи Маген Давид Адом сообщила, что она оказала помощь в общей сложности 12 людям, включая молодого человека, который был объявлен мертвым на месте происшествия.

В списке пострадавших также была женщина в возрасте 23 лет в тяжёлом состоянии, а еще четверо находились в состоянии средней тяжести, в том числе женщина в возрасте 30 лет, мужчина в возрасте 23 лет, мужчина в возрасте 51 года и женщина в возрасте 52 лет, сообщило MDA.

В свою очередь, исламские СМИ подтвердили, что террористы начали стрелять из винтовок М16 по автомобилям, которые стояли в пробке на дороге, ведущей в Иерусалим, назвав террористов “героями”. Затем те вступили в столкновение с силами израильской армии, которые находились на близлежащем контрольно-пропускном пункте Аль-Заим. Двоих нападавших застрелили израильские военные, а третьего серьезно ранили и арестовали.