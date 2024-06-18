"Чем не устраивает, которая есть?" - Минобороны показало новую форму белорусских военных. Чем отличается?

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Опубликовано: 18.06.2024 12:33 , Обновлено: 18.06.2024

Министерство обороны Беларуси во вторник, 18 июня, представило во Дворце Независимости "перспективные образцы новых предметов военной формы одежды" для белорусских военнослужащих. Новую форму, подготовленную по поручению президента Александра Лукашенко, продемонстрировали перед очередным заседанием Совета безопасности.

Как сообщили в Администрации президента, изменения формы белорусских военных обусловлены “мировыми тенденциями”, а также той трансформацией, которую прошли учебно-боевые задачи военнослужащих. Кроме того, форму решили изменить ради “унификации отдельных предметов форменной одежды для разных категорий военнослужащих”.

“Что нового? Чем не устраивает та одежда, которая есть?” - задался вопросом Лукашенко.

Отвечая на этот вопрос, представители оборонного ведомства объяснили, что предлагаемые изменения позволяют расширить “функциональность” формы военных и гарантировать её удобства при выполнении специфических задач.

Кроме того, в Минобороны рассчитывают с помощью новой формы “улучшить внешний вид военнослужащих” и “поднять престиж воинской службы”. В добавок ко всему, как пояснили в президентской администрации, перспективные образцы позволяют “уйти от импорта отдельных материалов” и внедрить новые подходы в пошиве военной формы, в частности, использовать более современные ткани белорусского производства.

Отметим, что это далеко не первая попытка переодеть белорусских военных в новую форму. Так, ещё к 2020 году Вещевое управление Минобороны обещало проанализировать мировой опыт и разработать новые образцы боевой и повседневной одежды военных, а также внедрить новые предметы экипировки – жилеты, налокотники, наколенники, рюкзаки.

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В 2022 году сообщалось о том, что белорусская армия сменила цвет и дизайн формы - на оливковую, однотонную, вместо камуфляжной расцветки.

Белорусская армия сменила цвет и дизайн формы

Чем конкретно визуально и функционально будет отличаться военная форма представленных сегодня “перспективных образцов”, пока не уточняется.