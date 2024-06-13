Не успеваете помыть голову перед встречей? Эти средства запросто заменят сухой шампунь

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Опубликовано: 13.06.2024 11:02 , Обновлено: 13.06.2024

Какой девушке либо женщине не знакома ситуация, когда нужно спешить на встречу, а помыть и высушить жирные волосы времени нет? Стоя перед зеркалом, так и хочется отправиться в душ и опоздать. Но не спешите. расстраивать себя и ожидающих вас людей. Вы можете исправить ситуацию и вернуть волосам свежий вид, даже если у вас нет под рукой сухого шампуня.

Пищевая сода

Можете ли вы найти что-нибудь более универсальное, чем пищевая сода? Этот продукт полезен не только для уборки дома и чистки зубов, но также поможет спасти вашу причёску во время спешки, придав ей свежий вид. Сода поглотит излишки кожного сала и окажет дезодорирующий эффект. Это простой, эффективный и натуральный сухой шампунь, который наверняка всегда можно найти у вас дома.

Детская присыпка

Если ваши волосы очень грязные и у вас нет возможности встать рано утром, чтобы вымыть их, нанесите детскую присыпку на корни и распределите по коже головы и всей длине волос. Это известный лайфхак, которыми пользуются многие француженки. Детская присыпка действительно помогает эффективно и быстро справиться в жирностью волос и порой срабатывает лучше дорогостоящих сухих шампуней. Тальк абсорбирует излишки кожного сала, из-за чего волосы больше не кажутся жирными. Лучше всего лайфхак срабатывает на светлых волосах. С тёмными нужно быть осторожнее. Детская присыпка будет заметна, если вы нанесете её на тёмные волосы непосредственно перед выходом из дома. Но если вы посыпете тальк на корни перед сном, он успеет впитаться, и к утру волосы будут выглядеть чистыми. Этот продукт станет отличным вариантом для людей с чувствительной кожи головы.

Бумажное полотенце

Замаскировать грязные волосы можно при помощи хлопкового либо бумажного полотенца. Подойдут и обычные бумажные салфетки. Массирующими движениями проведите полотенцем у корней волос. Если вы располагаете 5 минутами, то можете увлажнить корни волос теплой водой и только потом насухо вытереть полотенцем либо салфетками. Также вы можете помыть и быстро высушить с помощью фена только макушку волос у лица. Это скроет жирную массу волос позади.

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