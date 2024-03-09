"Самый древний в мире" — В Турции обнаружили хлеб возрастом 8600 лет. Как выглядит?

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Опубликовано: 09.03.2024 09:31 , Обновлено: 09.03.2024

Археологи из Турции заявили, что обнаружили "самый древний в мире хлеб", датируемый 6600 годом до нашей эры.

По данным Центра научно-технических исследований и применения Университета Неджметтина Эрбакана (BİTAM), на археологическом памятнике Чатал-Хююк в южной турецкой провинции Конья обнаружили практически разрушенную печь в районе под названием “Мекан 66”, где находятся примыкающие друг к другу глинобитные дома.

Вокруг печи археологи нашли пшеницу, ячмень, семена гороха и круглый “губчатый” остаток размером с ладонь. Анализ показал, что органические остатки являются неприготовленным ферментированным хлебом возрастом 8 600 лет.

“Мы можем сказать, что эта находка в Чатал-Хююк - самый древний хлеб в мире”, - сказал турецкому государственному новостному агентству Anadolu археолог Али Умут Тюрккан, глава делегации по раскопкам и доцент Университета Анадолу в Турции.

“Это уменьшенная версия буханки хлеба. В его центре вдавлен палец, он не был испечен, но подвергся ферментации и сохранился до наших дней с крахмалом внутри. На сегодня не существует ни одного подобного примера”, — добавил он.

Изображения, полученные с помощью сканирующего электронного микроскопа, показали наличие воздушных пространств в образце, а обнаружение зерен крахмала “устранило подозрения”, сказал биолог Салих Кавак, преподаватель Университета Газиантеп (Турция).

Он добавил, что в ходе анализов обнаружили химические вещества, присутствующие в растениях, и признаки ферментации. Мука и вода были смешаны, а хлеб был приготовлен рядом с печью и хранился некоторое время.

“Это захватывающее открытие для Турции и всего мира”, - сказал Кавак.

По словам Тюрккана, органические вещества сохранились благодаря тонкой глине, покрывавшей конструкцию.

Чатал-Хююк, который является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, был домом для примерно 8 000 человек в период неолита, между 10 000 и 2 000 годами до н. э., и является одним из первых в мире мест урбанизации, согласно BITAM.

Исследования на хорошо сохранившемся участке выявили характерную планировку жилищ и обширные элементы, такие как настенные рисунки и рельефы, что позволяет считать его “самым значительным человеческим поселением, документирующим раннюю оседлую сельскохозяйственную жизнь неолитической общины”, сказано на сайте ЮНЕСКО.

“Чатал-Хююк уже был центром многих первых достижений. Первые в мире ткацкие изделия уже находились в Чаталхёйюке, когда он был раскопан. Деревянные артефакты также находились в Чатал-Хююке. К ним добавились настенные краски и росписи. Конье и Турции очень повезло в этом смысле”, - сказал Тюрккан.

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