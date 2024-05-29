«Словно гигантскую молнию расстегнули» — В Исландии началось новое извержение вулкана

🎥 Видео

Опубликовано: 29.05.2024 20:40 , Обновлено: 21.11.2024

На исландском полуострове Рейкьянес в 12:46 по местному времени началось очередное извержение вулкана. Это уже восьмое происшествие в этом регионе, начиная с марта 2021 года.

По данным Метеорологического бюро, лава поднималась в небо на высоту около 50 метров из трещины длиной примерно 1 километр. Извержению предшествовала серия землетрясений, а жители соседнего города Гриндавик и посетители геотермального курорта «Голубая лагуна» были эвакуированы.

Власти Исландии заранее предупредили о риске возобновления вулканической активности, поскольку исследования показали, что под землёй скопилось большое количество магмы, передало международное агентство Reuters. Учёные заявили, что извержения на Рейкьянесе, где проживают почти 30 тысяч человек, могут повторяться снова и снова на протяжении десятков или даже сотен лет.

[info_b]Всего на территории Исландии насчитывается 33 активных вулкана. С 2021 года на полуострове Рейкьянес произошло несколько извержений: в марте 2021-го, августе 2022-го, июле 2023-го и в январе и марте этого года.[/info_b]

Ранее Telegraf.news писал, что в американском штате Айова прошла серия разрушительных торнадо. Очевидцы сняли на видео, как стихия разрушила многочисленные дома местных жителей, а также буквально сломала ветряные установки. Дроны запечатлели масштабные повреждения с высоты птичьего полёта. Власти, в свою очередь, заявили, что двухтысячный городок Гринфилд целиком разрушен, есть погибшие.

«Абсолютное безумие» — в США прошла серия разрушительных торнадо