Врачи советуют есть этот фрукт хотя бы несколько раз в неделю. Как поможет обмену веществ, кишечнику и иммунитету?

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 11.04.2024 11:25 , Обновлено: 11.04.2024

Груши, наряду с яблоками, являются одними из самых популярных фруктов. Они сладкие, легкодоступные и не слишком дорогие. Оказывается, к этим достоинствам следует добавить множество полезных свойств. Врачи призывают людей есть груши, потому что в них много ценных питательных веществ и соединений, которые благотворно влияют на наш организм.

Чем полезны груши?

Считается, что груши были известны в Европе еще в доисторические времена. Сушеные плоды были найдены при раскопках на территории современной Швейцарии и Италии.

Сегодня это одни из самых популярных фруктов. В них много витаминов: A, B6, C, E и K, а также кальция, фолиевой кислоты, железа, магния, фосфора, цинка и натрия.

Снижает риск развития диабета

Врачи отмечают, что груша — это фрукт с низким гликемическим индексом. По их словам, это означает, что они не вызывают повышения уровня сахара в крови, в отличие от сладких продуктов и некоторых других фруктов.

Однако на этом положительное влияние груш на уровень сахара в крови не заканчивается. Согласно исследованиям, у людей, съедающих несколько груш в неделю, на 3% процента снижается риск развития диабета второго типа.

[info_b]Сахарный диабет – хроническое нарушение обмена веществ, в основе которого лежит дефицит образования собственного инсулина и повышение уровня глюкозы в крови.[/info_b]

Медицинский сайт WebMD утверждает, что груши действительно помогают контролировать уровень сахара, снижая риск развития вышеупомянутого типа диабета, а также инсульта.

Пищеварение

Груши также полезны для нашей пищеварительной системы. По словам экспертов, в них много клетчатки, поэтому они противодействуют запорам.

Также врачи утверждают, что одна груша покрывает четверть суточной потребности человека в клетчатке, которая помогает поддерживать стабильный уровень сахара в крови, замедляя его усвоение организмом.

Иммунитет

Кроме того, доктора упоминают о противовоспалительных свойствах груш. Все благодаря тому, что они содержат антоцианы - химические соединения, относящиеся к флавоноидам, которые являются антиоксидантами.

А еще в грушах много витамину С. Говорят, что несколько фруктов в неделю могут полностью покрыть дефицит аскорбиновой кислоты в организме.

При чем, большая часть витамина С содержится в кожуре.

Кому нельзя есть груши?

Однако, как и с любым продуктом, употребление грушей в больших количествах может быть вредным. Например, люди с аллергией на фруктозу могут испытывать неприятные реакции.

Также не стоит есть груши с некоторыми заболеваниями желудочно-кишечного тракта, таким как язвенная болезнь, гастрит или колит.

В целом, умеренное потребление грушей в рамках здорового рациона несет больше пользы, чем вреда.

Ранее Telegraf.news писал, можно ли есть груши с пятнышками, если обрезать поврежденную и уже несъедобную часть. Ответ на этот вопрос, на самом деле, неочевидный. Узнали, что советуют эксперты.

Можно ли есть яблоки и груши с пятнышками? Вот что говорят эксперты