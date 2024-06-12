Как почистить газовые конфорки без химии? Эти домашние средства справятся не хуже магазинных аналогов

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Опубликовано: 12.06.2024 15:57 , Обновлено: 12.06.2024

Постоянная эксплуатация газовой плиты так или иначе приводит к тому, что на газовых горелках начинает образовываться тяжело отмываемый нагар. Кажется, что для избавления от этих загрязнений потребуются агрессивные химические вещества. Но не спешите. Возможно, вам без труда удастся справиться с пригоревшим жиром и нагаром с помощью нескольких эффективных средств, которые вы можете приготовить из того, что уже имеется дома. Попробуйте эти простые советы, и вы сэкономите время и деньги.

Какими бы вы аккуратными не были, со временем на конфорках и плите образуются стойкие загрязнения, которые могут не поддаваться очистке, даже когда вы прилагаете усилия. Из-за воздействия высоких температур жир пригорает и въедается в поверхности так, что кажется, будто его уже никак не оттереть. Не спешите отчаиваться и тратить деньги на дорогие гели и спреи для очистки. Попробуйте воспользоваться домашними средствами. Зачастую их достаточно для решения проблемы.

Как приготовить средство для очистки газовых конфорок?

Вам потребуются:

вода;

2 стакана уксуса;

1/2 стакана коричневого сахара;

2 лимона;

1/2 стакана пищевой соды.

Что делать:

Добавьте в кастрюлю воды, положите в неё конфорки. Затем влейте 2 стакана уксуса. Смесь воды и уксуса должна полностью покрыть горелки. Поставьте кастрюлю на плиту, нагрейте ее на среднем огне, всыпьте в нее сахар.

Выжмите 2 лимона и также добавьте в кастрюлю цедру. В завершение добавьте соду, которая обладает очень хорошими чистящими свойствами. Смесь в кастрюле начнет сильно пениться. Немного подвигайте конфорки и дайте им поработать несколько минут. Возьмите проволочную щетку и завершите очистку каждой конфорки — грязь легко сойдет. Теперь просто промойте горелки под проточной водой, очистите и убедитесь, что результат безупречен.

Добавите 4 ложки этого копеечного средства в воду. Ваша духовка засияет чистотой

Как очистить плиту?

Перед нанесением средства следует заткнуть отверстия горелки бумажными полотенцами.

Вам понадобится:

250 мл средства для мытья полов;

1 столовая ложка соды;

100 мл белого уксуса.

Что делать:

Налейте в миску немного моющего средства для полов и добавьте ложку пищевой соды. Добавьте уксус и еще раз перемешайте. Всю смесь перелейте в пульверизатор, встряхните и распылите на плиту.

Поместите горелки в полиэтиленовый пакет и опрыскайте раствором – дайте подействовать. Затем смочите мягкую ткань уксусом и промойте ею плиту. Наконец, очистите горелки. Ваша плита будет сиять чистотой.

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