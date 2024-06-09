"Он нырнул, я обомлела" - МЧС напугало белорусов в TikTok видео с соревнований

🎥 Видео

Опубликовано: 09.06.2024 15:19 , Обновлено: 09.06.2024

Один из сотрудников МЧС Беларуси поделился в TikTok видео с соревнований ведомства. Пользователей соцсетей напугал уровень риска и испытаний, которые проходили спасатели.

Ролик с соревнований сотрудника поисково-спасательного отряда Гомельского управления МЧС за сутки собрал более полумиллиона просмотров и свыше 100 комментариев обеспокоенных пользователей. Многие оказались впечатлены риском и смелостью белорусских спасателей, которые ныряли в полные мутной воды узкие трубы и перемещали по ним тяжёлые скатки пожарных рукавов.

“Что вы там делаете!!!Страха нет у этих людей!!Им надо давать Героя за такое!!!”, - восторгнулся один из пользователей соцсети.

В комментариях автор видеоролика объяснил суть задания. По легенде, рухнуло здание, и спасателям нужно в руинах найти пострадавших и вытащить. Этап необходимо было выполнить на время.

“Он нырнул, я обомлела. Пусть Вас Бог бережет”, - высказалась одна из пользовательниц соцсети, а другая добавила, что “перестала дышать”.

“Ничего себе как страшно! А если застрянет? Ещё и такая мутная вода. Очень очень страшно”, - забеспокоился один из комментаторов, на что автор видеоролика ответил, что в случае чего “достанем”.

“Для чего эти упражнения? Где такое применимо в случаи пожара, если там неизвестность?”, - поинтересовался ещё один пользователь и спасатель ответил: “Это применимо в случаях полного или частичного обрушения зданий и сооружений”.

“Мой внук, ему 13 лет, мечтает стать спасателем! Не пущу…”, - написал ещё один впечатлённый белорус.

“Вот у кого должна быть зарплата по 3000$. Спасибо, ребята, за то, что рискуете жизнями ради нас. Низкий поклон”, - написал один из комментаторов.

Среди комментаторов нашлись и спасатели из других стран. В частности, коллеги из Казахстана выказали своё восхищение уровнем подготовки белорусских спасателей. Автор видеоролика заметил, что некоторые из них приезжают в Беларусь на обучение.

Ранее Telegraf.news писал о том, что Гродненское областное управление МЧС показало, как спасатели ликвидировали разлив аммиака на Лидском молочно-консервном комбинате.

«Человек оказался в зоне поражения» — МЧС показало ликвидацию «течи аммиака» на Лидском МКК