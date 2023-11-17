Лукашенко запретил ввозить золото из Швейцарии и рассказал, почему надо дружить с гранатомётами

Опубликовано: 17.11.2023 14:44 , Обновлено: 17.11.2023

Президент Беларуси Александр Лукашенко в пятницу, 17 ноября, отправился в рабочую поездку в Гомель, где осмотрел 1868-ю артиллерийскую базу вооружения и производственное объединение "Кристалл". Общаясь с сопровождавшими его чиновниками и журналистами, Лукашенко рассказал, почему нужно дружить с гранатомётами и потребовал, чтобы "со следующего года из Швейцарии ничего не возили".

На 1868-й артиллерийской базе вооружения Лукашенко продемонстрировали, как организовано хранение и ремонт различных видов вооружения и военной техники, в их числе - ручные противотанковые гранатомёты, с каким когда-то служил Лукашенко.

“Это наше оружие. С ним надо дружить” - отметил он, осматривая оружие.

С завершение посещения артиллерийской базы президенту подарили гранатомет, чтобы “пополнить его арсенал”, рассказали в телеграм-канале “Пул Первого”.

[info_b]По данным госагентства БелТА, речь идёт о многоразовом РПГ-7, оснащённым оптическим прибором ПГО-7В. Он предназначен для борьбы с танками, самоходными артиллерийскими установками и другой бронетехникой. Оружие может применяться для уничтожения живой силы в укрытиях, а также чтобы сбивать низколетящие малоскоростные воздушные цели, такие как дроны.[/info_b]

И в цеху по ремонту артиллерийского вооружения, и на производственном объединении “Кристалл”, куда затем направился Лукашенко, поднимался вопрос об импортозамещении. Президент подчеркнул, что им “надо заниматься железобетонно”

“Слишком дорогая штука - это закупать. Напрягайте промышленность!”, - заявил он оружейникам, а руководству “Кристалла”, который занимается обработкой алмазов и с недавних пор - производством мерных слитков, поручил окончательно заместить импорт этих изделий.

“Чтобы мы ничего из Швейцарии не ввозили”

Как отметили в Администрации президента, производство мерных слитков из золота для Министерства финансов - это сравнительно новое направление для гомельского “Кристалла”. В дальнейшем Минфин может реализовывать мерные слитки субъектам хозяйствования, банкам и другим кредитно-финансовым организациям страны. Власти расценивают это как “серьезный вклад в импортозамещение”, ведь раньше слитки поставлялись в Беларусь из стран Западной Европы, теперь же есть возможность “окончательного замещения”.

“Мы все можем для Нацбанка сделать? Значит, со следующего года, да и в этом году чтобы мы ничего из Швейцарии не ввозили”, - заявил Лукашенко руководству предприятия.

Общаясь с сотрудниками “Кристалла”, он также рассказал, почему в прошлом отказался от планов по его приватизации.

“Ко мне ходоки ходили, просили это предприятие приватизировать. Я сказал “нет”. Для меня потерять не бриллианты, а школу, людей, которые умеют это делать - это катастрофа”, - пояснил Лукашенко.

Он также ответил на вопрос о том, мешают ли санкции сотрудничеству “Кристалла” со странами Африки, где добывают алмазы.