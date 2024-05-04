Поймали "монстра". На Витебщине рыбаки выловили сома весом более 22 кг

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Опубликовано: 04.05.2024 19:00 , Обновлено: 04.05.2024

Под Полоцком рыбаки выловили гигантского 22-киллограмового сома. Фотографии трофея опубликовал телеграм-канал Sputnik.

Судя по опубликованным фотографиям, точный вес сома-гиганта составил 22,38 кг. Известно, что свой трофей рыбаки выловили на Западной Двине в Полоцком районе.

“Сейчас они уже гуглят рецепты из сома”, — сопроводили надписью фотографии в телеграм-канале “Sputnik Беларусь”.

Фото: Sputnik

Фото: Sputnik

Ранее Telegraf.news писал о том, что рыбак из Ошмян поймал первую огромную щуку в этом сезоне. Вес его трофея составил более 12 килограмм. Фотографии улова показал портал о рыбалке Fishing.by.

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