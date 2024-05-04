"Вулкан-вейпер" — В TikTok видео с пускающим "дымок" вулканом Этна собрало почти миллион просмотров

🎥 Видео

Опубликовано: 04.05.2024 18:18 , Обновлено: 04.05.2024

Видео с итальянским вулканом Этна, который испускает круговые кольца дыма собрало множество просмотров в TikTok. Пользователи соцсети удивились необычному природному явлению и оставили множество шуточных комментариев.

Сицилийский вулкан Этна является самым высоким действующим вулканом в Европе.

Недавно он приковал к себе внимание туристов и интернет-обывателей необычным видом паровых извержений. Вулкан начал испускать в небо завораживающие круговые кольца дыма. Такое явление, учёные называют вулканическими вихревыми кольцами. Они состоят в основном из газа и водяного пара.

Пользователи соцсети из разных уголков планеты оставили множество шуточных комментариев под видео.

“Вулкан-вейпер”, — написал один из комментаторов.

“Вулкан на чилле”, — добавил ещё кто-то.

“Таким колечкам даже Гэндальф бы позавидовал”, — пошутила ещё одна девушка.

Некоторые комментаторы предложили автору видеоролика заменить звуковую дорожку на песню “Дымок” Ицыка Цыпера либо на какой-нибудь хит Боба Марли.