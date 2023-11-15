"Это нюансы" - На "Белкоммунмаше" объяснили, почему никто не покупает недавно показанный электрогрузовик

🎥 Видео

Опубликовано: 15.11.2023 14:39 , Обновлено: 15.11.2023

Заместитель гендиректора компании BKM Holding по инновационному развитию Олег Быцко рассказал о непростых перспективах первого белорусского электрогрузовика, официально презентованного в феврале этого года. На предприятии объяснили, почему до сих пор не нашлось покупателя на электрогрузовик и почему его придётся переделывать.

[info_b]BKM Holding - коммерческое название открытого акционерного общества “Управляющая компания холдинга “Белкоммунмаш”, образованного на базе бывшего Минского ремонтного трамвайно-троллейбусного завода. Является ведущим промышленным предприятием Беларуси в области производства и капитального ремонта подвижного состава городского электротранспорта. С июня 2022 года в отношении предприятия ввели экономические санкции страны Евросоюза, а также Швейцария.[/info_b]

Олег Быцко рассказал госагентству БелТА, как проходит опытная эксплуатация первого белорусского электрического грузовика - вскоре после официальной презентации его передали торговой сети “Евроопт” развозить товары из логистического центра по гипермаркетам. За несколько месяцев электрогрузовки накатал более 12 тыс. км, причем один километр на нем, по утверждению производителя, обходится в 1,6 раза дешевле, чем на дизельных грузовиках, а запас хода до 200 км без подзарядки. На предприятии признались, что опытная эксплуатация выявила ряд проблемных вопросов, требующих решения.

“Но это не нерешаемые проблемы. Это только нюансы, которые приблизят технику к требованиям заказчиков”, - заверил Быцко.

Впрочем, самих заказчиков, как оказалось, электрогрузовик в том виде, в котором он был представлен публике, не интересен и его точно придётся переделывать прежде, чем запустить в производство.

“Рынок той же Российской Федерации или Беларуси пока не готов брать электрогрузовик, который в 2-2,5 раза дороже обычного грузовика. Это другой бизнес. Здесь никто не будет брать технику ради имиджа. Она должна работать и зарабатывать деньги”, - пояснил Быцко.

По его словам, предприятию придётся “сделать грузовик, который устроит заказчика”, согласовав “все технические требования”.

“Сегодня мы находимся на этом этапе. Такие заказчики у нас есть”, - заявил заместитель гендиректора BKM Holding, но не назвал имена потенциальных партнеров.

Частично переделывать электрогрузовик придётся в том числе и из-за введённых против Беларуси экономических санкций. Дело в том, что часть комплектующих белорусского электрогрузовика поставлялась европейскими компаниями, которые из-за санкций вынуждены были отказаться от сотрудничества с BKM Holding. Теперь им придётся искать замену.

“Но делать работу ради работы нет никакого смысла, поэтому мы сконцентрировали внимание в первую очередь на поиске заказчика”, - пояснил Быцко.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

[link href=“https://www.instagram.com/p/CaETOUmN0Tq/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading” style=“color: #c9c8cd; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-weight: normal; line-height: 17px; text-decoration: none;” target=“_blank” rel=“noopener”] Публикация от BKM Holding (Белкоммунмаш) (@bkm_holding) [/link]