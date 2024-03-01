В Минске мальчик чуть не утонул в грязи

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Опубликовано: 01.03.2024 09:11 , Обновлено: 01.03.2024

В Минске десятилетний мальчик едва не утонул в грязи - он угодил в "грязевую ловушку", из которой без помощи спасателей выбраться не удалось.

О застрявшем в грязи школьнике в экстренную службу “112” в четверг, 29 февраля, около 17:30 сообщили очевидцы. Произошло необычное ЧП по улице Надеждинская, 21.

Прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили, что мальчик (2014 года рождения) уже по пояс в грязи, и самостоятельно выбраться не может.

Мальчишка, объясняя спасателям, как он , что угодил в грязевую ловушку, рассказал, что “просто гулял после уроков”. К счастью, школьник не пострадал. После того, как его вытянули из грязи, спасатели отправили его по месту жительства с родителями.

Между тем, похожий случай две недели назад произошёл в Калинковичах Гомельской области. Там МЧС пришлось спасать 8-летнего мальчика, который застрял в глине на берегу местного озера.

На Гомельщине сотрудники МЧС вытащили из глины застрявшего 8-летнего мальчика