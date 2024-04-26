"Можно с ночёвкой" - Белорусов позвали ещё на один субботник. Кому попросили помочь?

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Опубликовано: 26.04.2024 12:59 , Обновлено: 26.04.2024

Представитель строящегося центра по спасению животных "Мечта" позвал неравнодушных белорусов помочь с облагораживанием и ремонтом будущего центра под Молодечно. Субботник запланировали на 28 и 29 апреля.

Будущий центр по спасению животных располагается на территории старой фермы в Молодечненском районе, в агрогородке Полочаны. Именно её планируют преобразовать в центр, где будут спасать бездомных животных.

По словам автора видеоролика, в первую очередь организация нуждается в мужчинах, имеющих в распоряжении косы, так как территорию центра площадью 15, га нужно избавить от травы.

Также мужчина расписал фронт работы в помещении будущего центра. Пол в строении нужно подготовить для стяжки, мусор вывезти, а также для вольеров сделать дверные проёмы.

Автор видеоролика показал территории, на которых в будущем планируют выгуливать собак. По словам мужчины, центр планирует оборудовать на ней аджилити для занятий с собаками, облагородить небольшой находящийся поблизости пруд для их плавания, а также анонсировал создание зала для реабилитации, зала для фитнеса и бассейна для собак. Также показал площадку, которую центр планирует отвести для кошек. Её планируют оборудовать когтеточками, а животных будут брать на карантин.

“Наша задача - построить настоящий центр для спасения бездомных животных. С ветеринарным кабинетом, с реабилитаций. Всё для того, чтобы они развивались, а не просто стояли в вольерах”, - сказал представитель центра в видеоролике.

Он пообещал при необходимости организовать ночлег для прибывших активистов либо оплатить гостиницу.

Многие пользователи в комментариях уже откликнулись на просьбу мужчины, а некоторые помогли финансово, т.к. центр собирает средства на своё строительство.

Финансовую и иную посильную помощь можно оказать, написав автору видеоролика.

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