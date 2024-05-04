МВД России объявило в розыск Зеленского и Порошенко

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Опубликовано: 04.05.2024 17:48 , Обновлено: 04.07.2024

МВД России объявило в розыск украинского президента Владимира Зеленского и экс-главу Украины Петра Порошенко. Об этом стало известно из базы данных российского ведомства 4 мая.

Согласно информации, приведённой в базе МВД России, Владимира Зеленского и Петра Порошенко разыскивают по статье Уголовного Кодекса России. Точные сведения о статьях, по которым разыскивают украинских политиков, не приводятся.

Международный суд выдал ордер на арест Путина. Что это значит?

В карточках указаны сведения о национальности, а также даты и место рождения президента и экс-президента Украины.

Ранее Telegraf.news писал о том, что Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прилетел 29 апреля в Киев с неанонсированным визитом. Он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Политики выступили на совместном брифинге, где Зеленский подтвердил, что американская военная помощь уже поступает в Украину, а Столтенберг заявил, что видит Украину членом НАТО.

«Законное место Украины — в НАТО» — Столтенберг прилетел в Киев с неанонсированным визитом. Зачем?