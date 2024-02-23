Великобритания ввела санкции ещё против двух белорусских предприятий

Опубликовано: 23.02.2024 08:35 , Обновлено: 23.02.2024

Власти Великобритании 22 февраля объявили о расширении действующих экономических санкций против Беларуси и России. Санкционный список страны пополнили ещё два крупных белорусских предприятия, а также 50 российских компаний и физических лиц.

Согласно информации, размещённой на сайте британского правительства, под санкции попали следующие предприятия в Беларуси:

ОАО «Планар», которое занимается производством полупроводников и прочей электроники,

Минский завод точной электромеханики, который выпускает в том числе и продукцию для оборонной сферы.

Любые активы или экономические ресурсы этих предприятий, а также любых компаний, им принадлежащих или подконтрольных, в Великобритании отныне замораживают, а местным компаниям запрещают вести с ними бизнес под страхом уголовного преследования.

Согласно заявлению Министерства иностранных дел Великобритании, экономические санкции направлены на те предприятия, которые “имеют стратегическое значение” в контексте войны в Украине.

В “чёрный список” Лондона в этот раз также оказались несколько китайских компаний, которые там обвинили в поставках подсанкционных электронных компонентов в Россию, а также турецкий производитель электронных компонентов четыре транспортные компании (из Турции, Швейцарии и ОЭА), которые Великобритания обвинила в транспортировке российской нефти в обход действующих санкций.

Напомним, в предыдущий раз Великобритания расширяла экономические санкции против Беларуси прошлым летом. Тогда санкционные списки пополнили шесть белорусских компаний: холдинг БелОМО, 2566-й завод по ремонту радиоэлектронного вооружения (Борисов), ОАО «Пеленг», Гомельский радиозавод, компания «Кидма Тек» и Оршанский авиаремонтный завод.

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Официальный Минск пока данную информацию никак не прокомментировал, однако ранее Александр Лукашенко называл экономические санкции серьезной угрозой, а в Министерстве иностранных дел новые санкции против Беларуси называли “продолжением недружественной политики ЕС” и “попыткой неприкрытого вмешательства во внутренние дела суверенного государства”.

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