Как легко отмыть пластиковый контейнер от жира? Займет всего 45 секунд
Пластиковые контейнеры, в которых мы храним продукты, очень часто трудно отмыть, особенно от чего-то жирного. Кроме того, даже если долго тереть их с жидкостью для мытья посуды, все равно могут остаться пятна и разводы. Однако в TikTok показали быстрый и эффективный способ сделать это за 45 секунд без особого труда.
Макароны, голубцы или фрикадельки в томатном соусе — это отличный обед, который можно взять с собой на работу или в школу, взяв его в пластиковом контейнере. К сожалению, именно после них в таре остаются жир и пятна, которые довольно сложно отмыть.
Но не после того, как вы посмотрите гениальный лайфхак из TikTok. Тогда вы очень быстро отмоете пластиковые контейнеров для еды. Вот пошаговая инструкция, как это сделать:
- возьмите грязный контейнер;
- налейте в него несколько капель средства для мытья посуды;
- добавьте немного воды (1-2 см);
- возьмите кусок бумажного полотенца и положите его внутрь контейнера, плотно закройте крышкой№
- хорошо встряхните над раковиной в течение 45 секунд-1 минуты.
- Выньте полотенце, вылейте содержимое и ополосните контейнер.
Посмотрите, что получилось у девушки на видео:
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