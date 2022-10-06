Врачи объяснили, почему нельзя вырывать седые волосы

Опубликовано: 06.10.2022 07:40 , Обновлено: 05.10.2022

Многие люди думают, что если вырвать седой волос, на его месте вырастает еще больше. Однако эта гипотеза не имеет никаких научных доказательств. Вырывать седые волосы нельзя по другим, более опасным причинам.

По словам лондонского парикмахера Майкла Ван Кларка, у молодых людей вырванные волосы отдохнут и начнут свой следующий цикл роста примерно через три месяца. После 20 лет волосы отрастают немного тоньше и меньше времени остаются на голове. Циклы длятся в среднем пять лет, и их количество ограничено.

Седые волосы — неизбежная часть процесса старения, поэтому со временем вы увидите их больше.

По словам американского доктора медицины Шасканку Кралети, вырывание волос может травмировать волосяной фолликул.

«А повторная травма любого фолликула может вызвать инфекцию, образование рубцов или, возможно, привести к залысинам», — сказал он.

Что же делать, когда вы заметили первую седину?

Если вам уж очень нужно избавиться от седых волос, Кралети посоветовал очень аккуратно их обрезать.

Однако лучше просто смириться со своей сединой или начать красить волосы. Стоит поговорить с парикмахером, который подскажет лучшее решение для ваших волос.

Специальная окраска может сделать седину заметной. Сегодня все больше женщин предпочитают не красить седые волосы, это позволяет им расти естественным образом и не влияет на их внешний вид и структуру.

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[link href=“https://www.instagram.com/p/CaiERsnvU1X/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading” style=“color: #c9c8cd; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-weight: normal; line-height: 17px; text-decoration: none;” target=“_blank” rel=“noopener”] Публикация от Manon Crespi (@manon_crespi) [/link]

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