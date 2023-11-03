В "Минсктеплосетях" назвали адреса, где пустят в батареи флуоресцеин. А в кранах может появиться?

Опубликовано: 03.11.2023 15:31 , Обновлено: 03.11.2023

«Минские тепловые сети» сообщили, что в столице Беларуси в домах Ленинского, Заводского, Советского и Первомайского районов запустят в сетевую воду трубопроводов тепловых сетей специальный краситель – флуоресцеина.

“Флуоресцеин вводится в сетевую воду для окрашивания, что позволяет оперативно выявлять утечки теплоносителя, нецелевое использование теплоносителя, а также неплотности водоподогревателей”, - сообщили в организации.

Красить воду в батареях начнут с 09-10.11.2023 и прекратят 30.04.2024 года. В “Минских теплосетях” настаивают, что применение флуоресцеина разрешено органами Санэпиднадзора. А краситель не представляет опасности для организма человека.

[info_b]Флуоресцеин — порошок от красного до красно-кирпичного цвета. Но при растворении в воде дает чрезвычайно сильную зеленую флуоресценцию. Запах у него отсутствует. Он испольщуется не только для определения утечки воды в теплосетях, но и для подкраски лечебных солей, моющих средств, мыла, покраскиморских опознавательных знаков, обеспечении спасательных комплектов летного состава, в качестве индикатора в геологоразведочных работах (трассерные исследования, исследования пластовых и околоскваженных вод с помощью индикаторов).[/info_b]

Если у вас из крана потекла зеленая вода, то для стирки и приготовления пищи ее использовать не рекомендуется. А сама ситуация свидетельствует об аварии на трубопроводах. В таком случае следует звонить в коммунальные службы.

Ранее Телеграф предупреждал, что в Беларуси начался сезон окрашивания воды в батареях в зеленый цвет. Предприятие “Могилевэнерго” предупредило жителей Бобруйска, что в четверг, 26 октября, из кранов может политься вода нехарактерного зеленого цвета. Всё из-за особого красящего вещества Уранина А, которое энергетики планируют добавить в сетевую воду на первой и второй Бобруйской теплоэлктроцентрали (БТЭЦ-1, БТЭЦ-2). Узнали, зачем и безопасно ли это.

Белорусов предупредили, что в воду в батареях решили добавить Уранин А. Зачем?