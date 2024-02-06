Это странное здание назвали "архитектурным чудом". Что в нем особенного?

📷 Фото

Опубликовано: 06.02.2024 10:37 , Обновлено: 06.02.2024

В социальной сети Twitter опубликовали фотографию необычного здания, расположенного в Амстердаме. Его внешний вид, судя по лайкам, восхитил или удивил многих людей.

“Это странное здание. Три угловых пика с выступающими каменными балконами и окнами составляют Valley, многофункциональное высотное здание площадью 75 000 квадратных метров, построенное архитектурной студией MVRDV в финансовом районе Амстердама”, — так подписал фото пользователь Massimo, у которого более 1,7 млн подписчиков.

Многие пользователи в комментариях по достоинству оценили вид этого архитектурного сооружения.

“Какой великолепный дизайн и инженерия в лучшем виде”, — написал один человек.

“Впечатляет, как дизайнеры смогли включить балконы и окна в дизайн, обеспечив естественное освещение и открытое пространство в здании, которое легко могло бы быть просто конструкцией из бетона и стали”, — обратил внимание другой.

Третий назвал здание “архитектурным чудом” и “шедевром многофункционального назначения”.

“Креативность не знает границ ?”, “Это почти как если бы бросало вызов типичному представлению о том, как должна выглядеть высотка, и осмеливалось отличаться от других”, “Ух ты! Это действительно интересное здание”, — выразили мнение пользователи.

Еще один комментатор в ответ поделился другим необычным сооружением, которое, как утверждается, также расположенном в Нидерландах.