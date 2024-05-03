"Чего вы приперлись?" - Белоруска пожаловалась в TikTok на цену за фотосессию на тюльпановых полях в Брестской области. Люди ответили

🎥 Видео

Опубликовано: 03.05.2024 23:17 , Обновлено: 03.05.2024

Белоруска опубликовала в TikTok видео, в котором рассказала, как съездила на тюльпановые поля в Брестской области и с какими трудностями при этом столкнулась. Так, по ее словам, фотосессия для группы до 10 человек стоила 350 рублей.

“Вопреки всеобщему мнению в интернете, просто приехать на поле по координатам нельзя. Во-первых, добираться, по навигатору, по очень сомнительным дорогам. Не каждая машина проедет”, - рассказала в начале ролика автор.

Дальше, с ее слов, девушка столкнулась с владельцем полей, который “в грубой форме объяснил, что это частная собственность”. “Чего вы внаглую приперлись? Вы богатые, можете заплатить” - вот так нам сказали. Ну, и мы заплатили”, - продолжила она.

Фотосессия и видеосъемка, отметила автор видео, обошлась в 350 рублей (это за группу до 10 человек). “За эти деньги вас отвезут в нужный угол поля, дадут там походить, пофоткаться и даже разрешат взять тюльпанов с собой”, - рассказала белоруска.

И оставила в описании к ролику координаты для нахождения полей при движении по навигатору: “Брестская область, 283 км от Минска”. Это крестьянское фермерское хозяйство «Находка Полесья”.

В комментариях люди в основном отмечали, что собственник на своих полях имеет право брать за те или иные услуги деньги в установленном им размере. “Все правильно. Человек, вложивший силы и деньги, имеет право заработать”, - написал один юзер TikTok.

“Погуглите стоимость луковицы тюльпана, плюс работа, плюс техника, плюс удобрение и подготовка земли. Почему-то всегда считаются только свои расходы”, - отметил еще один пользователь.

“Налог за экскурсию, интересно, владелец полей платит?” - поинтересовалась другая комментаторша.

Другие же посчитали, что цена за фотосессию и видеосъемку слишком высокая. “За 350? Ну, вы даете, когда-нибудь уж лучше на лавандовое поле”, - написал юзер.

Позже в TikTok появилось еще одно видео, в котором другая девушка поделилась своим видением ситуации. “У нас почему-то все слишком любят считать чужие деньги, сколько человек заработал со своего труда. И никто никогда не учитывает, сколько туда было вложено сил, времени”, - отметила автор ролика.

По ее словам, человек, который вложил в дело собственные средства, “имеет полное право ставить ту цену, которую считает нужной”. “И уж тем более он имеет право требовать не приезжать на частную собственность, чтобы пофоткаться там бесплатно”, - добавила девушка.

Ранее Telegraf.news публиковал видео также из TikTok, где показали скашивание тюльпанового поля на Брестчине. «Сердце болит на такое смотреть, жалко цветы», - написала комментаторша под роликом.

«Сердце болит на такое смотреть» — Под Брестом скосили огромное поле тюльпанов