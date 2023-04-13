Как покрасить яйца на Пасху без красителей? Нашли 7 натуральных способов

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Опубликовано: 13.04.2023 07:20 , Обновлено: 16.07.2024

Хотите оригинально и красиво покрасить яйца на Пасху, но без специальных красителей? В этом вам помогут натуральные средства. Одним из самых популярных является луковая шелуха, но не только. Мы расскажем вам, как покрасить яйца в вине, куркумой, чаем каркаде, петрушкой, кофе и другими экологически чистыми красителями.

Красим яйца луковой шелухой

Это, пожалуй, самый популярный способ окрашивания яиц. Во многих домах шелуху собирают за много недель до Пасхи, чтобы ее было как можно больше и в итоге получился максимально насыщенный краситель.

Луковая шелуха может покрасить яйца как в оранжевый, так и темно-бордовый цвет.

Есть несколько способов. Например:

Вскипятите воду; Добавьте в нее луковую шелуху; Варите на сильном огне 40 минут; Положите в воду теплые вареные яйца и варите их еще 7-10 минут.

Чтобы цвет получился более насыщенным, оставьте яйца в воде подольше.

Кстати, с помощью луковой шелухи вы также можете сделать яйца мраморными. Как, читайте по ссылке:

Как сделать мраморные пасхальные яйца? Получится быстро и красиво

Как покрасить яйца в вине?

Красное вино может окрасить яйца в темно-синий или даже фиолетовый цвет.

Смешайте воду с вином в пропорции 1:1; Добавьте 3 ст.л. уксуса; Добавьте 1 ст.л. соли; Положите в смесь варенные яйца на несколько часов.

Кстати, соцсети просто разрываются от способа, после которого яйца после вина становятся мерцающими. Однако люди разделились на два лагеря. Одни утверждают, что яйца действительно блестят, другие показывают, что яйца просто становятся темно-синими/фиолетовыми.

Вы можете попробовать этот способ сами:

Как покрасить яйца куркумой?

Яйца, окрашенные в куркуме, получатся желтыми.

Смешайте 1 литр воды и 2 столовые ложки белого уксуса в средней кастрюле; Доведите до кипения и добавьте 3 ст.л. куркумы. Уменьшите огонь и дайте покипеть 30 минут. Добавьте яйца в полученный краситель и оставьте минимум на 30 минут.

Еще один способ — на 2 литра воды взять 3 столовых ложки куркумы и 2 столовых ложки паприки. Воду довести до кипения и положить в нее вареные яйца.

Красим яйца в зеленый с помощью шпината/петрушки

Чтобы получить красивый зеленый цвет яиц, вам понадобиться шпинат или петрушка. Также можно использовать крапиву (продают в аптеке).

1 кг листьев зелени залейте 2 литрами воды; Поставьте кастрюлю с водой на медленный огонь, пока она не станет зеленого цвета; Добавьте 1 ст.л. лимонного сока и 2 ст.л. уксуса; Варенные яйца держите в воде, пока они не окрасятся в тот оттенок, который вам нужен.

Покрасить яйца в кофе

Кофе сделает яйца светло-коричневыми. Для этого:

Заварите крепкий (нерастворимый) кофе; Опустите в него сваренные яйца.

Вы также можете добавить уксус, чтобы сделать цвет более насыщенным.

Как окрасить яйца морковью?

Просто добавьте 1 столовую ложку уксуса на 1 стакан морковного сока. Яйца должны получится насыщенного оранжевого цвета.

Космические пасхальные яйца с помощью каркаде

Чай каркаде поможет раскрасить яйца в насыщенный темно-синий цвет. Благодаря ему у вас может получиться даже рисунок, напоминающий космос.

Читайте, как это сделать, по ссылке:

Как сделать космические пасхальные яйца? Нужен чай или фломастеры