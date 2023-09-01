Зачем заворачивать лейку для душа в пакет? Эксперты советуют делать это раз в месяц

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Опубликовано: 01.09.2023 16:54 , Обновлено: 05.09.2023

Душ — одно из необходимых, а для многих еще и очень приятных и расслабляющих занятий. Однако, если вы внимательно посмотрите на свою лейку, то, скорее всего, увидите, что она покрыта слоем накипи. Это не только значительно уменьшает диаметр отверстий, через которые проходит вода, но и вредно для здоровья. Справится с этой проблемой поможет полиэтиленовый пакет и еще кое-что.

Когда последний раз вы задумывались о том, насколько чиста ваша насадка для душа? Если вы не можете вспомнить, когда последний раз ее чистили, то, возможно, пришло время заняться этим.

Один из способов — завернуть насадку для душа в пакет. Такой способ может показаться странным, но эксперты утверждают, что это может быть очень полезным для вашего здоровья.

Как очистить лейку для душа?

Для того чтобы отверстия в душевой лейке всегда были свободны, необходимо раз в месяц использовать простой прием.

Отвинтите душевую лейку. Подготовьте полиэтиленовый пакет, в который она должна поместиться. Налейте в него 1/3 стакана воды и 2/3 стакана белого уксуса. Затем окуните насадку в эту смесь. Убедитесь, что жидкость покрывает всю ее поверхность, и плотно закройте пакет, например, с помощью резинки. Оставьте лейку в воде с уксусом на ночь.

Но если вы не хотите снимать насадку и оставлять ее на ночь в воде с уксусом, то можно очистить ее отверстия и улучшить напор воды и другими способами.

Все, что вам нужно, — это мини-ёршики (щеточки), которые можно купить, например, в интернет-магазинах. Возьмите один и поочередно вставьте в каждое отверстие душевой лейки. Затем включите воду. Из трубки должны вытечь остатки ржавого цвета, т.е. накипь, которая находилась в канальцах.

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