Белорусов предупредили, что в воду в батареях решили добавить Уранин А. Зачем?

Опубликовано: 26.10.2023 12:30 , Обновлено: 26.10.2023

Предприятие "Могилевэнерго" предупредило жителей Бобруйска, что в четверг, 26 октября, из кранов может политься вода нехарактерного зеленого цвета. Всё из-за особого красящего вещества Уранина А, которое энергетики планируют добавить в сетевую воду на первой и второй Бобруйской теплоэлктроцентрали (БТЭЦ-1, БТЭЦ-2). Узнали, зачем и безопасно ли это.

Как пояснили в Бобруйском горисполкоме, специалисты местного филиала теплосетей РУП «Могилевэнерго» планируют добавить краситель Уранин А “для отыскания несанкционированных утечек сетевой воды из трубопроводов теплотрасс” и “определения плотности подогревателей горячего водоснабжения” в зоне теплоснабжения от БТЭЦ-1, БТЭЦ-2.

[info_b] Уранин А (химическая формула - С20Н10О5 Na2) - это флуоресцентный краситель, который относится к безопасным органическим соединениям. Сами кристаллы желтого цвета (со всеми оттенками – от красного до зеленого) плохо растворимы в воде, но хорошо вступает в реакцию с водными щелочными растворами и спиртами. Они относятся к категории ксантиновых и способны проявлять обильную флуоресценцию, благодаря чему и получили широкое применение, в том числе - для визуального выявления утечек воды в водопроводной сети.[/info_b]

Несмотря на то, что Уранин А окрашивает воду в пурпурно-зеленый цвет, в Бобруйском горисполкоме заверили, что “краситель безвреден для здоровья и имеет соответствующий сертификат”. Тем не менее, ранее специалисты не рекомендовали использовать зелёную воду для стирки вещей и приготовления пищи.

Жителей Бобруйска при обнаружении зелёных подтёков, мест утечек окрашенной воды или при её появлении из кранов холодной или горячей воды просили круглосуточно сообщать диспетчеру по телефону: 78-83-52 . ­

Отметим, что подобные проверки теплосетей регулярно проводятся во всех городах Беларуси после начала отопительного сезона, как правило, о них энергетики предупреждают жителей домов, куда планирует подаваться подкрашенная вода, заранее. Поэтому жителям других областей и городов тоже стоит подготовиться. Обычно такие процедуры проводят в ноябре-декабре.

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