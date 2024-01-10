В Минске решили отключить отопление в домах, детсадах и школах 10 января. Список адресов

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Опубликовано: 10.01.2024 08:19 , Обновлено: 10.01.2024

В Минскэнерго предупредили жителей столицы об отключении горячей воды и отопления в жилых домах, школах, гимназиях и детских садах. 10 января. Там опубликовали полный список адресов.

Как объяснили на предприятии, сотрудники «Минских тепловых сетей» обнаружили утечку теплоносителя. В связи с этим запланировали ремонтные работы.

“10 января 2024 года с 09:00 до 19:00 для устранения неисправности будет временно отключен участок магистрального теплопровода по улице Школьной в Минске”, — объявили в Минскэнерго.

И добавили, что собираются отключить горячую воду и отопление в жилых домах по следующим адресам:

ул. Громова №: 20, 22, 24, 26, 28, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46;

ул. Есенина №: 39, 43 к 1, 43 к 2, 47, 49, 53, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 73, 79, 83, 85, 87, 97, 99, 105, 107, 111, 113, 117, 119 к.1, 119 к.2, 123, 127, 129, 131, 139, 141, 143;

ул. Рафиева №: 36, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 54А, 66, 68, 70, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 88А, 89 к1, 89 к2, 90, 93 к1, 93 к2, 93 к3, 93 к4, 93 к5, 94, 95, 97, 98, 99, 100, 101, 109, 113;

ул. Слободская №: 3, 15, 17, 19, 21, 25, 29,31, 37, 43, 45, 51, 53, 55, 57, 63, 65, 69, 73, 75, 79.

Также тепла в батареях и горячей воды не будет в:

детских садах: № 94 ул. Рафиева, 38; № 541 ул. Есенина, 137; № 546 ул. Есенина, 133; N 547 ул. Рафиева, 76; № 554 ул. Рафиева, 92 ; № 555 ул. Рафиева, 72; № 556 ул. Рафиева, 87; № 557 ул. Рафиева, 107; № 558 ул. Есенина, 65; № 563 ул. Слободская, 39; № 564 ул. Есенина, 41.

№ 94 ул. Рафиева, 38; № 541 ул. Есенина, 137; № 546 ул. Есенина, 133; N 547 ул. Рафиева, 76; № 554 ул. Рафиева, 92 ; № 555 ул. Рафиева, 72; № 556 ул. Рафиева, 87; № 557 ул. Рафиева, 107; № 558 ул. Есенина, 65; № 563 ул. Слободская, 39; № 564 ул. Есенина, 41. школах, гимназиях: Средняя школа № 205 ул. Есенина, 125; Школа № 206 ул. Есенина, 101; Школа №207 ул. Рафиева, 103; Школа №209 ул. Рафиева, 91; Школа №215 ул. Слободская, 41

Кроме того, отключения затронут также СОК, магазины и другие нежилые здания.

ул. Громова, 20А, ТЦ; Спортивно-оздоровительный комплекс ул. Громова, 14

улица Есенина 64А, 66, 68, 68А, 74, 76, 136, 119 к3

ул. Рафиева. 55, 56, 60, 64; Супермаркет «Санта» ул. Рафиева, 81А

ул. Слободская, 2, магазин ул. Слободская 9;

офисные помещения ул. Слободская 11; комплекс магазинов ул. Слободская 27, магазин ул. Слободская 37А; Магазин ул. Слободская 47.

Ранее Телеграф писал, что из-за сильных морозов, которые установились на территории Беларуси в последние дни, энергетики решили поднять температуру в теплосетях по всей стране.

В Министерстве энергетики пояснили, что «температуру теплоносителя в системе отопления» подняли «согласно температурным графикам». Она может несколько колебаться, в зависимости от региона, но в среднем достигает максимального значения в 105°C. Регулируют тепло в системах отопления за счет «изменения температуры теплоносителя и его объема», рассказали специалисты.

Минэнерго Беларуси подняло в батареях температуру до 105°C