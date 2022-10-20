Только 3% используют эту функцию в обычном фене. Как помогает волосам?

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Опубликовано: 20.10.2022 16:20 , Обновлено: 14.09.2023

Одна особенность обычного фена, о которой многие из нас не подозревают, заключается в том, что он делает волосы более гладкими и блестящими. Большинство из нас при использовании фена не задумываются о его дополнительных функциях. Мы просто быстро сушим волосы в утренней спешке и идем на работу.

Большинство из нас использует только горячий воздух, чтобы побыстрее высушить волосы. Это ошибка. Горячий воздух неблагоприятно влияет на волосяной покров. Если сушить их таким образом каждый день, волосы станут ломкими и слишком сухими.

Лучше сушить волосы прохладным потоком воздуха — эта функция есть в большинстве современных фенов. Достаточно включить вышеупомянутый режим на заключительном этапе сушки волос. Волосы будут блестеть и, кроме того, их будет намного легче укладывать. Вот и все.

Кстати, ранее Телеграф сообщил, что многие люди думают, что если вырвать седой волос, на его месте вырастает еще больше. Однако эта гипотеза не имеет никаких научных доказательств. Вырывать седые волосы нельзя по другим, более опасным причинам.

Врачи объяснили, почему нельзя вырывать седые волосы