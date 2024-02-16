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OpenAI показала видео, сгенерированные новой нейросетью Sora по тексту. Не отличить от настоящих?

OpenAI показала видео, сгенерированные новой нейросетью Sora по тексту. Не отличить от настоящих?
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🎥 Видео

Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман опубликовал в соцсети X (бывший Twitter) несколько видео, сгенерированных по текстовому описанию его подписчиков. Посмотрите, что из этого получилось.

Два золотистых ретривера ведут подкаст на вершине горы:

Велосипедная гонка по океану с участием разных животных в качестве спортсменов, катающихся на велосипедах (вид с камеры дрона):

Мастер-класс по приготовлению домашних ньокки, организованный бабушкой, пользующейся влиянием в социальных сетях, на кухне в загородном стиле Тосканы с кинематографическим освещением:

Футуристическая гонка дронов на закате на планете Марс:

Наполовину утка, наполовину дракон летит сквозь прекрасный закат с хомячком, одетым в приключенческое снаряжение, на спине:

Новая форма искусственного интеллекта, названная Sora, создает реалистичное видео на основе текстовых подсказок и вызывает ошеломляющую реакцию в сети.

Модель обладает «глубоким пониманием языка» и может генерировать «неотразимые персонажи, выражающие яркие эмоции», сообщила OpenAI в своем блоге 15 февраля.

Гиперреалистичное качество видео, опубликованных Альтманов, вызвало ошеломленную реакцию в социальных сетях. Пользователи назвали результаты “не от мира сего” и “изменившими правила игры”.

“Прошло два часа, а мой мозг все еще не может обработать эти сгенерированные видео OpenAI Sora”, - написал пользователь X Allen T.

[info_b]К слову, конкуренты OpenAI, Meta и Google, также продемонстрировали технологию искусственного интеллекта для преобразования текста в видео, но их модели не дали столь реалистичных результатов, как модель Sora.[/info_b]

Вот еще несколько видео от нейросети:

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