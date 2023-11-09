Что будет, если не избавиться от конденсата на окнах? Эксперт и ВОЗ дали 6 советов, как избежать серьезных проблем

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Опубликовано: 09.11.2023 15:57 , Обновлено: 09.11.2023

За окном почти по всей Беларуси похолодало, батареи топят, а значит проблема конденсата на стеклах осенью становится все острее. Да и в холодные зимние месяцы на окнах он частенько образуется. Казалось бы, вода - да и ладно. Но конденсат на самом деле может привести к огромному спектру серьезных проблем, если от него не избавиться.

Чем выше количество влаги в атмосфере вашего дома, тем больше будет появляться конденсата. Оставленный без присмотра, он может скапливаться на подоконниках и вызывать рост плесени в вашем доме или квартире. А это уже действительно серьезная проблема как для вашего здоровья, так и для самого здания.

По данным Национальной службы здравоохранения Великобритании плесень может вызывать респираторные заболевания и аллергические реакции и особенно сильно влияет на тех, кто уже страдает, например, астмой. Согласно утверждению Лондонской организации по удалению плесени (вот бы в Минске такую), грибок также может нанести ущерб вашему дому, ослабляя “целостность стен, потолков и полов и ставя под угрозу общую структуру здания”.

Как избавиться от конденсата на окнах?

Естественно, есть несколько простых мер, которые помогут вам избавиться от проблемы. К сожалению, почти все из них надо будет периодически повторять (но и тут чуть дальше мы описали хороший трюк). Что ж, такова цена вашего здоровья и “целостности стен” квартиры или дома.

Британский эксперт, заместитель исполнительного директора Ассоциации по уходу за недвижимостью (PCA), предложил пять способов изгнать повышенную влажность на окнах из вашего дома. Джеймс Берри рассказал, что первым шагом должен стать отказ от сушки белья в комнате. Ведь она значительно повышает влажности в помещении.

Во-вторых, эксперт посоветовал обслуживать вентиляцию в вашем доме, чтобы убедиться, что она работает и удаляет лишнюю влагу. По словам Джеймса Берри, модно даже пройтись по решеткам, закрывающим вентиляционные отверстия, простым пылесосом. Он должен справиться с накопившейся на щелях пылью, паутиной и грязью, увеличив отток воздуха.

В-третьих, эксперт посоветовал внести пару изменений в процесс приготовления еды. Для этого нужно:

уменьшать температуру на варочной панели,

закрывать сковороды и кастрюли крышкой, чтобы задержать пар.

Джеймс Берри посоветовал открывать на кухне окна на время готовки, назвав это “крайне важной вещью”. Ведь именно во время приготовления супа или даже каши большое количество воды испаряется и остаётся на окнах и стенах.

Также эксперт дал совсем непривычный и неочевидный для белорусов совет. Он касается ванной. Сначала налейте в нее холодную воду, которая, как сообщило издание The Express, “может уменьшить количество пара на 90%”, и уж потом только горячую. Ну и закрывать двери в ванную комнату во время душа или приема ванны тоже полезно.

[info_b]Кстати, ещё одним способом избежать появления конденсата на окнах является поддержание правильной температуры. Если на ваших батареях стоят термостаты, то вот вам совет от Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Она рекомендует, чтобы избежать образования конденсата, поддерживать температуру в гостиной при 21°C , а в спальнях - 18°C. Также ВОЗ посоветовала поддерживать в помещениях указанные температуры в течение всего дня.[/info_b]

Впрочем, есть и более хитрые трюки по борьбе с собравшейся влагой на окнах. Пользовательница TikTok Фенра Алесари поделилась в Интернете отличным советом с использованием нескольких средств, про которые вы, возможно, и не думали. Подробнее читайте по ссылке ниже:

Как избавиться от конденсата на окнах? Понадобится средство, которое есть у всех

А что делать, если конденсат все же появился? На самом деле, протереть тряпкой окна - тоже вариант.