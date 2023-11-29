Что делать, если ребенок ворует в магазине? Психологи рассказали, почему нельзя кричать

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Опубликовано: 29.11.2023 13:31 , Обновлено: 29.11.2023

Воспитание детей – это сложный и ответственный процесс, который требует постоянного внимания и терпения. Одной из неприятных ситуаций, с которой могут столкнуться родители — это когда ребенок начал воровать что-то в магазине. Но как правильно реагировать на такое поведение и как не навредить психологическому развитию детей?

Прежде чем вас захлестнет волна гнева и разочарования, сделайте несколько глубоких вдохов. По словам психологов, дети воруют чаще, чем мы думаем. И это вовсе не говорит о родительской некомпетентности.

Эксперты считают, что воровство — признак того, что с ребенком происходит что-то неладное. Именно поэтому не стоит кричать на них или применять наказания. Суровый выговор не помешает детям сделать это снова, пишет портал Genialne.

Почему маленький ребенок ворует?

Трех-, четырех- и пятилетние воруют чаще, чем мы можем себе представить. Иногда они берут игрушку или конфету и как ни в чем не бывало идут к выходу.

Такой маленький ребенок еще не различает, что хорошо, а что плохо. Прежде чем начать кричать на них, объясните, что нельзя отбирать или брать вещи, которые нам не принадлежат. Этого достаточно. Не забывайте, однако, быть мягкими и понимающими.

С 7, 8 или 9-летними детьми и подростками ситуация несколько иная.

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А что делать с подростками?

Как и детьми, ими управляют импульсы, говорят специалисты. Иногда соблазн настолько силен, что подросток не может с ним справиться и… совершает кражу. Важно отметить, что это не единственная причина. Иногда ребята постарше воруют, потому что материальное положение в семье значительно ухудшилось. Таким образом они компенсируют свои недостатки.

Есть и другая сторона медали. Подростки хотят чувствовать себя частью группы, хотят произвести впечатление на своих сверстников, доходя до таких неблаговидных поступков, как воровство. Как на это реагировать?

Самое лучшее решение - поговорить. Спросите, почему ваш ребенок совершил кражу. Объясните, что присваивать чужое имущество - это плохо. Выясните, что побудило его или ее - возможно, это просто буфер для более серьезной проблемы, о которой он или она вам не рассказали.

Не забудьте сказать ребенку, что вы любите его беззаветно и хотите ему помочь. В большинстве случаев этого будет достаточно, чтобы подобная ситуация больше не повторилась.

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