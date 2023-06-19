Как побудить ребенка убраться в комнате? Ученые нашли невероятно простой способ

Опубликовано: 19.06.2023 13:51 , Обновлено: 19.06.2023

Уборка дома – это рутинная работа для многих взрослых, которую необходимо делать на регулярной основе. Для детей уборка тоже занятие не из приятных, но она играет важную роль в воспитании и учит бережному отношению к вещам. Однако заставить ребенка убраться в комнате — непростая задача. Как сделать это без ссор и долгих уговоров?

Что сделать, чтобы ребенок начал убираться в комнате?

Простой способ побудить ребенка убраться в комнате — включить музыку, которая, как мы все знаем, “успокаивает нравы” и обязательно окажет желаемый эффект.

Исследования показывают, что 94% людей испытывают положительные эмоции при уборке под музыку. С другой стороны, 66% считают, что прослушивание музыки делает уборку гораздо более приятной. Наиболее часто прослушиваемыми жанрами музыки являются рок, поп и кантри, но у 52% есть специальный плейлист, который они слушают во время выполнения повседневных обязанностей.

Музыка оказывает влияние не только на взрослых, но и на детей. Около 40% из них с большей вероятностью будут убираться под музыку, пишет Genialne.

Стоит отметить, что при прослушивании музыки выделяется дофамин, который улучшает настроение и отвлекает от текущей деятельности. Часто движения и скорость уборки согласуются с темпом или ритмом прослушиваемой музыки.

Поэтому, вместо того чтобы спорить с ребенком, включите его любимую песню, и вы точно сбережете свои нервы.

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Почему детей нужно учить порядку?

Всем известно, что опрятный дом — это лучшее место для отдыха и нормального функционирования организма. Стоит добавить, что уборка уменьшает стресс, тревогу и депрессию, поэтому многие люди считают ее одной из форм терапии. Чистая комната также улучшает качество сна и настроение, а также повышает чувство контроля.

Поручение детям соответствующих возрасту домашних обязанностей является важным фактором для правильного умственного развития. В результате они способны выполнять поставленные перед ними задачи, что впоследствии приведет к правильному функционированию в обществе и уверенности в себе.

Вот почему также полезно подбирать музыку в соответствии с возрастом ребенка. С маленьким ребенком можно придумать, как включать определенную мелодию, чтобы начать уборку. Чуть более взрослые дети уже могут сами решать, какую музыку они выберут для уборки. Хорошо, если родители будут оказывать им поддержку и с помощью похвалы мотивировать их на уборку.

Задавайте такие вопросы — и ребенок всегда будет вас слушаться. Хитрый совет от опытной няни

Маленьких детей всегда трудно побудить сделать что-то полезное и заставить слушаться. В таких случаях не злитесь и не расстраивайтесь, а попробуйте простой и гениальный лайфхак.

Видеосоветом поделилась няня в TikTok с псевдонимом @livvykaykay с подписью «жаль, что я не знала этого раньше».

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