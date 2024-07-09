Хакеры «слили» в Интернет 10 млрд паролей с десятков популярных сайтов. Кому из белорусов срочно менять?

Опубликовано: 09.07.2024 12:24 , Обновлено: 09.07.2024

Хакеры опубликовали личные данные 10 миллиардов человек по всему миру, используя ранее известные утечки логинов и паролей. Эксперты в сфере информационной безопасности предупредили, что это может вызвать волну финансового мошенничества, а потому настоятельно рекомендовали срочно поменять пароли на всех сайтах.

Исследователи, обнаружившие утечку, заявили, что информация может позволить хакерам атаковать любую систему, которая не защищена строгим программным обеспечением безопасности, включая онлайн и офлайн-сервисы, онлайн-камеры и промышленное оборудование.

“По сути, утечка представляет собой подборку реальных паролей, используемых отдельными лицами по всему миру”, — заявили эксперты, добавив, что “раскрытие большого количества паролей существенно повышает риск атак со взломом учётных данных”.

Среди известных брендов, которые пострадали, в том числе две крупнейшие китайские компании — Tencent (различные услуги в Интернете) и Weibo (платформа социальных сетей). Также под “слив” попали такие популярные у белорусов сайты, как “ВКонтакте”, X (бывший Twitter), LinkedIn, Adobe и Badoo. Полный список выглядит следующим образом:

По данным специалистов, утечка данных происходит тогда, когда человек использует один и тот же пароль для нескольких сайтов. Злоумышленник подбирает код от одного сервиса и проверяет, можно ли с его помощью войти в остальные. Именно поэтому крайне важно использовать разные пароли для соцсетей, онлайн-магазинов и прочих сайтов.

Помимо этого, комбинации должны включать многофакторную аутентификацию, которая обеспечивает второй уровень безопасности, требуя подтверждения, такого как распознавание лиц или PIN-код в дополнение к паролю, передала британская газета Daily Mail.

[info_b]Эксперты издания Cybernews предложили пользователям по всему миру проверить, не попал ли их пароль в число тех самых 10 миллиардов, которые “слили” хакеры. Для этого нужно перейти на официальный сайт и ввести цифры. Мы, например, тоже это сделали.[/info_b]

Ранее Telegraf.news писал, что, по мнению платёжной системы Dojo, миллионы людей используют настолько простые пароли, что их взлом займёт несколько секунд. Это тревожная статистика, но некоторые простые изменения могут значительно усложнить жизнь хакерам.

Если ваш пароль есть в этом списке, его взломают за секунды. Как сделать надёжнее, но не сложнее для запоминания?