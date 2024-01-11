Когда и как убирать новогоднюю ёлку? Эксперты назвали крайний срок

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Опубликовано: 11.01.2024 12:33 , Обновлено: 11.01.2024

Этот вопрос каждый год волнует многих белорусов. Одни считают, что убирать ёлку надо сразу после Рождества, другие – после старого Нового года, третьи – после Нового года по восточному календарю. А существуют ли какие-либо определенные даты, которые советует, например, церковь?

Самое интересное, что и священники, и психологи, и специалисты по фэн-шуй практически в один голос утверждают: когда ставить и когда убирать новогоднее деревце, решать вам и только вам. Ну, и еще вашей семье, конечно же.

Хочется с ёлкой в доме или квартире встретить Новый год по восточному календарю – пожалуйста! Особенно, если деревце искусственное. Никаких проблем с осыпанием иголок и накапливанием-выделением плохой энергии нет. А вот для живой ёлки все же существуют некоторые правила.

Что говорит церковь

По словам митрополита Минского и Заславского Вениамина, патриаршего экзарха всея Беларуси, раньше и Рождество, и Крещение было одним большим церковным праздником – Богоявлением. И именно до него в домах стояли живые ёлки. Правда, позволить их себе могли только богатые, поэтому ёлок было немного.

Признавая право каждой семьи на самостоятельное решение этого вопроса, священнослужители все же советуют православным убрать ёлку и все атрибуты празднования Нового года и Рождества до Крещения, 19 января. Крайний срок – крещенский Сочельник, 18 января.

Почему именно эта дата? Потому что верующие в крещенский Сочельник должны соблюдать строгий пост. И иметь в это время в доме праздничные атрибуты просто неуместно.

Но что же делать, если и правилам последовать хочется, и Новый год по восточному календарю встретить? Можно на место ёлки поставить большое комнатное растение. Но не украшать, конечно же. Именно оно подхватит эстафету и станет после ёлки проводником положительной энергии. А вот после встречи восточного Нового года его можно убрать на место.

Мнение психолога

Конечно, многие из нас хотели бы продлить новогодние праздники. У некоторых это получается сделать… до весны. Недаром существует столько анекдотов о выносе новогодней ёлки к 8 Марта и даже к 1 Мая. Большинство из них взято из жизни.

Правда, специалисты утверждают, что это – повод задуматься о своем душевном состоянии. Так, психолог Анна Кирьянова убеждена, что новогодняя ёлка, которая стоит в доме до мая, говорит о неспособности человека принимать решения. А праздничная атрибутика весной уже неуместна.

Народные приметы

А когда же, согласно приметам, надо выносить ёлку из дому?

Во-первых, когда кончики веток станут коричневыми. Еще в древности люди верили, что это показывает на накопление отрицательной энергии, от которой надо как можно скорее избавиться.

Во-вторых, когда с ёлки сами по себе начнут падать игрушки. Считается, что так Домовой высказывает свое недовольство тем, что ёлка в доме загостилась. Поэтому пора ее уже выносить.

Как правильно убирать новогоднюю ёлку?

Здесь тоже существуют свои полезные советы и разные приметы.

Самые элементарные – как сделать так, чтобы от ёлки осталось как можно меньше иголок в помещении. Во-первых, расстелите под новогодним деревцем целлофан, старую простыню или покрывало. Так все иголки будут сыпаться туда, а не на пол.

Во-вторых, в подстеленное можно ухитриться замотать ёлку после того, как снимете с нее все игрушки и мишуру. И в таком виде вынести из помещения.

В-третьих, если веником и пылесосом вы собрали не все иголки с пола или ковра, попробуйте воспользоваться скотчем, прикладывая его липкой стороной к иголкам.

Если вы хотите, кроме прочего, привлечь в дом деньги, тогда разбирайте ёлку правильно. Так, вначале снимите шары, другие игрушки, мишуру и гирлянду. И только потом – звезду или макушку. Именно они, согласно приметам, привлекают в дом деньги.

И еще несколько советов и примет:

если во время разбирания ёлки с нее упала игрушка и разбилась, то при выбросе осколков загадайте желание – говорят, сбывается;

выносить новогоднее деревце надо только через дверь, и желательно в светлое время суток. Не стоит выбрасывать ёлку через окно – так из дома уйдут благополучие и счастье;

а чтобы привлечь счастье и удачу в семью, нужно при выносе ёлки трижды сказать про себя: «Неудача – долой, ёлка – на покой, все мы к себе домой»;

если после хорошей уборки в помещении все же остались иголочки от ёлки, это значит, что в доме сохраняется положительная энергетика;

после того, как вы вынесли новогоднее деревце, посидите на том месте, где оно стояло, 15 минут – так вы тоже привлечете положительную энергию.

Ранее Телеграф писал, что многие из нас давно задумываются о том, что делать с уже ненужной ёлкой. Однако, прежде чем выбросить ее, стоит задуматься о других возможностях ее использования. Оказывается, ствол и иголки ёлки могут очень пригодится на огороде. Как применить их с пользой?

Выбрасываете новогоднюю ёлку? Зря. Вот чем могут быть полезны на огороде ее ствол и иголки