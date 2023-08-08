Ученые нашли связь между птицами и количеством психически нездоровых людей

Опубликовано: 08.08.2023 12:41 , Обновлено: 08.08.2023

Канадские ученые нашли прямую закономерность между разнообразием птиц и количеством психически расстройств у людей в одном районе. Исследование опубликовали в журнале Geo: Geography And Environment, передает Independent.

Эксперты пришли к выводу, что в районах с меньшим разнообразием птиц наблюдается большее число госпитализаций, связанных с психическими расстройствами.

Специалисты проанализировали данные ebird — онлайновой базы данных наблюдений за птицами, проводимых гражданскими учеными, — чтобы оценить разнообразие птиц в американском штате Мичиган.

Затем группа исследователей совместила эти данные с показателями госпитализации по поводу тревожных и аффективных расстройств в этом штате.

“Наше исследование показывает, что если видовое разнообразие может влиять на психическое здоровье в тяжелых случаях (госпитализация), то вполне возможно, что сокращение биоразнообразия по всему миру может быть тесно связано с нашим беспокойством и настроением в повседневной жизни», — сказала ведущий автор исследования д-р Рейчел Бакстон, доцент Института экологических и междисциплинарных наук при Карлтонском университете (Канада).

И добавила, что «восстановление и сохранение разнообразных сообществ птиц может стать одним из путей улучшения психического здоровья в городах и учитываться в проектах по восстановлению городской среды и в политике здравоохранения».

К слову, в прошлом году исследователи из Королевского колледжа Лондона обнаружили, что наблюдение за птицами или прослушивание пения птиц связано с психическим благополучием, причем эффект длится до восьми часов.

Сотрудники Института психиатрии, психологии и нейронаук (IoPPN) заявили тогда, что связь между птицами и психическим состоянием не объясняется сопутствующими факторами окружающей среды, такими как наличие деревьев, растений или водных путей.

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